Danske klimambitioner kan sætte globalt aftryk gennem skibsfarten

Dagens debat: Klimaet står centralt i den politiske forståelse, som skal danne grundlag for Mette Frederiksens socialdemokratiske mindretalsregering. De rød-grønne partier vil gøre Danmark til et af de mest klimaambitiøse lande i verden. Det giver på alle måder god mening at trække i den grønne klimaførertrøje, men det kræver også handling.

Danske Rederier råder over den femte største handelsflåde i verden, og vi støtter fuldt op om den grønne omstilling. Vi har arbejdet hårdt for den internationale klimamålsætning, som FN's maritime organisation (IMO) vedtog i fjor. Den forpligter skibsfarten til at flytte godset mere effektivt og halvere sit klimaaftryk senest i 2050.

Skibsfarten er allerede godt i gang med at begrænse sit klimaaftryk, men der skal internationale regler på plads for at indfri målsætningerne. Fra dansk side arbejder vi for globale regler, der sætter forpligtende klimamål på skibsniveau. Det sikrer en fair og lige konkurrence, og vil sørge for løbende fremdrift mod CO2 neutral shipping. De danske rederier er blandt frontløberne i en international branche. På danske skibe testes batteridrift, biobrændsler, rotorsejl og andre af de løsninger, som skal gøre skibene mere energieffektive og nedbringe CO2-udledningen på kort sigt.

Men for at nå det langsigtede mål om at halvere udledningen fra skibsfart får vi brug for løsninger, vi endnu ikke kender. Til trods for det uvejr, som en handelskrig maner frem i horisonten, så peger de fleste prognoser på en stigende samhandel i verden. Det betyder, at flere varer skal flyttes, og det sker mest effektivt og med det mindste klimaaftryk om bord på et skib. De stigende fragtmængder vil medføre flere skibe på verdens oceaner, og det understreger nødvendigheden af at flytte skibe væk fra fossilbaserede brændstoffer i stor skala.

Vi skal derfor sammen have udviklet det CO2-neutrale skib, og vi skal i gang nu. Skibes levetid ligger på mellem 20-30 år. Det betyder, at det første klimaneutrale skib skal søsættes omkring 2030, hvis målet skal nås. Teknologien findes ikke endnu, men kræver en omfattende forsknings- og udviklingsindsats. Derfor bør en ny regering også huske den maritime del af forskningen.

Konsulenthuset DAMVADs maritime forskningsanalyse viser, at vi i Danmark er stærke på udvikling af især de energieffektive teknologier. Det viser også, at industrien investerer meget i forskningen. Dog bliver vi overhalet af andre sammenlignelige skibsnationer, og maritim forskning er underprioriteret fra dansk offentlig side. Det står slet ikke mål med det bidrag, Det Blå Danmark giver til dansk beskæftigelse, omsætning og eksport. Der er behov for øget offentlig støtte til maritim forskning f.eks. til udvikling af grønnere teknologier, hvis vi forsat vil være en af verdens førende søfartsnationer.

Som branche skal vi selvfølgelig selv være med til at løfte, og derfor er Danske Rederier varme fortalere for, at der oprettes en industrifinansieret global forskningsfond. Danske Rederier bakker kraftigt op om, at alle gode kræfter samles, så branchen kan sætte fart på skiftet til en bæredygtig skibsfart.