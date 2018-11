Danske firmaer forbereder sig på hård Brexit

Mange ser sig om efter andre markeder end det britiske, hvis Brexit betyder, at man mister konkurrencedygtigheden dér, siger Palle Damborg, medlem af Dansk Industris hovedbestyrelse og formand for brancheorganisationen Fremstillingsindustrien under DI. Arkivfoto: Preben Madsen

Usikkerheden om en Brexit-aftale mellem EU og Storbritannien får danske eksportvirksomheder til at se sig om efter andre markeder end det britiske. - Helvede venter forude, siger Palle Damborg, virksomhedsejer og formand for Fremstillingsindustrien under DI.

Danske virksomheder, der har Storbritannien som eksportmarked, forbereder sig på en hård Brexit, altså en fremtid uden aftale mellem EU og Storbritannien. Og flere ser sig også om efter andre markeder end det engelske. De er stærkt usikre på, at en brugbar aftale bliver landet i forbindelse med briternes udtræden af EU. Det siger Palle Damborg, medlem af Dansk Industris hovedbestyrelse og formand for brancheorganisationen Fremstillingsindustrien under DI. Han er tilligemed ejer af Viborg-virksomheden Jysk Display, der er Nordeuropas største producent og leverandør af messestande, også til det britiske marked. - Alle, jeg har kendskab til, forbereder sig på en situation uden en aftale mellem Storbritannien og EU. Ræsonnementet er, at alt andet vil være uansvarligt, sådan som de politiske vinde blæser i England, siger Palle Damborg til avisen Danmark.

Danmark og Storbritannien Storbritannien er Danmarks fjerdestørste eksportmarked - kun overgået af Tyskland, USA og Sverige.Importen fra Storbritannien den tredjestørste i Danmark.



Eksportsalget til Storbritannien beløb sig i 2017 til 91 milliarder kroner.



Importen fra Storbritannien var i 2017 på 78 milliarder kroner.



Danske virksomheder har 782 datterselskaber i Storbritannien med 91.500 ansatte.



Britiske virksomheder har 602 datterselskaber i Danmark med 32.000 ansatte.



I juni sidste år udgav Københavns Universitet en analyse, som fastslog, at den danske eksport af fødevarer og landbrugsprodukter vil falde med 79 procent, hvis ikke det lykkes at få en aftale mellem EU og Storbritannien.



I den samme analyse var vurderingen, at selv om der indgås en aftale, vil den danske landbrugseksport falde med 48 procent.



(Kilder: Ritzau, Danmarks Statistik, Dansk Erhverv, Københavns Universitet)

Danske virksomheder tvivler på, at briterne siger ja til aftalen med EU og forbereder sig derfor på en fremtid efter en hård Brexit, siger Palle Damborg. Arkivfoto: Preben Madsen

Nye markeder i spil Forberedelserne på en hård Brexit går i flere retninger: situationen hvis arbejdskraftens frie bevægelighed berøres, betingelser for danske medarbejderes ophold i og ind- og udrejse af Storbritannien, toldsatser, transportmuligheder m.v. - Alt det, der gælder i dag, undersøger man alternativerne til. Lige nu er der mange, der kigger sig om efter et nyt marked til erstatning for det engelske. Det siger næsten sig selv, at hvis vi ikke længere kan være konkurrencedygtige i Storbritannien, må vi se på andre markeder, som vi ikke er på i dag. - Min egen virksomhed er ikke så afhængig af det britiske marked. Det udgør kun 10-15 procent af vores eksport, så det skal vi såmænd nok finde erstatning for, hvis det ender dér. Men det kan blive en alvorlig sag for virksomheder, som har det britiske marked som hovedaftager, siger Palle Damborg.

Preben Damborg er bekymret for dansk eksport efter Brexit. Arkivfoto: Preben Madsen

Helvede forude Med andre ord forbereder de danske virksomheder sig på en fremtid fyldt med uoverskuelige problemer. - Så venter helvede forude med toldregler og restriktioner - det kender vi jo alt for godt, når vi eksporterer til lande uden for EU. Det kommer til at betyde, at vi skal bruge bunker af tid og penge på bureaukrati, det er der slet ingen tvivl om. I sidste ende går det ud over indtjeningen fra det engelske marked, siger Palle Damborg. Og selv om det britiske parlament skulle godkende den indgåede aftale mellem Theresa May og de 27 EU-lande, har Palle Damborg ikke den store tiltro til, at fremtiden bliver meget lettere af den grund. - Aftalen er på op mod 600 sider. For det første tror jeg ikke, ret mange har læst den fuldt ud, for det andet har den mere karakter af hensigter end af detaljerede beslutninger. Der bliver masser af forhandlinger i tiden, som kommer, og masser af detaljer, der skal på plads. - Det er svært at se en afklaring forude, og under alle omstændigheder kommer det til at tage tid. Det bliver mere end almindelig svært at navigere på det engelske marked, uanset om Theresa Mays aftale bliver godkendt eller ej, siger Palle Damborg.

Valuta-uro I forvejen påpeger han, at selve afstemningen for to år siden har givet store bølgeskvulp for eksporterhvervene. - Det engelske pund er faldet i kurs og har givet en ustabil situation. For min egen virksomheds vedkommende går det for så vidt begge veje: Når vi er på messer i England, er udgifterne lavere og omvendt, når vi har briterne herovre, så er alt dyrere for dem, og så lægger de ikke så mange penge. - Men i al almindelighed har pundets kursfald betydet mindre indtjening, og generelt er den britiske valuta-usikkerhed til stor gene for virksomheder, der har Storbritannien som marked, siger Palle Damborg.