Danske biler udsat for groft hærværk ved lufthavnen i Hamborg

Hamborg: Ikke færre end 210 biler parkeret i området omkring Hamborg Lufthavn har været udsat for hærværk. Sådan lød den triste statistik onsdag, efter at den første bølge af hærværk mod udenbys og udenlandske biler i Hamborg fandt sted mandag morgen, skriver Flensborg Avis.

Politiet i Hamborg bekræfter, at en eller flere gerningsmænd konsekvent er gået efter danske og andre udenlandske biler, og meget tyder på, at det er gået ud over biler, der har været langtidsparkeret i nærheden af lufthavnen.

Derved slipper bilisterne for at betale de 500-800 kr. om ugen, det ville have kostet at benytte de officielle parkeringshuse ved lufthavnen.

Omkring 60 procent af dem, der flyver til og fra Hamborg lufthavn, ankommer til lufthavnen med bil, mens lidt over 30 procent vælger at bruge offentlig trafik og S-tog lige til døren. Og selv om det lige nu er højsæson for flyrejser, oplyses det fra lufthavnen i Hamborg lufthavnen, at der er masser af ledige p-pladser ved lufthavnen. Det er altså ikke mangel på parkeringspladser, der får danskerne og andre feriehungrende til at parkere bilerne i villakvarterer tæt på lufthavnen.

Samme problematik er i øvrigt kendt fra mange andre store lufthavne - blandt andet i Kastrup Lufthavn ved København, hvor der også har været problemer med langtidsparkerede biler over store dele af Amager.

De første tilfælde af hærværk fandt sted natten til mandag, og siden da har politiet registreret mere end 210 biler, der enten har fået ridset lakken eller skåret dækkene op. Kun to af de ramte biler kommer fra Hamborg.

Størstedelen af tilfældene er sket i bydelen Groß Borstel på den sydlige side af lufthavnen. Men også på den østlige side, i retning mod Langenhorn, er der flere tilfælde af samme type hærværk mod parkerede biler. Nogle af tilfældene ligger dog så langt væk fra lufthavnen, at politiet endnu ikke vil lægge sig fast på teorien om at undgå de høje parkeringsgebyrer i lufthavnen. Politiet har indtil videre ingen spor i sagen, skriver Flensborg Avis.

Det er blot en måned siden, at der kom nye parkeringsregler i området omkring Hamborg lufthavn for at forhindre rejsende i at lade deres biler stå i flere dage eller uger. Beboere i området kan med en parkeringstilladelse frit parkere i en af de fem nye parkeringszoner, mens udefrakommende kun kan holde der tre timer gratis.

De nye parkeringszoner er blevet indrettet som følge af gentagne beboerklager med opbakning fra Hamborgs trafiksmyndigheder. Store dele af de seneste dages hærværk har fundet sted i de områder, der ligger tæt på, men ikke er omfattet af de nye parkeringszoner for beboere, skriver Flensborg Avis.

Kilde: Flensborg Avis