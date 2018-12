Danske Erhvervsskoler og Gymnasier´: Her er udfordringerne for skoler i landdistrikter

3 Sparede kroner skal gavne elever

Finansministeren er i dag den store vinder, når et gymnasium og en handelskole fusionerer i en mindre by - grundtilskuddet for den ene skole forsvinder nemlig i stedet for at blive i den fusionerede institution, og det er ifølge Lars Kunov en barriere for at skabe bæredygtige institutioner og undervisningsmiljøer i mindre byer som eksempelvis Grindsted. I Skive er pressede skoler fusioneret for at sikre et mere attraktivt miljø.

- Men Finansministeriet napper pengene, og det er hul i hovedet. Økonomi skal ikke være en barriere for, at uddannelsesinstitutioner finder sammen, siger Lars Kunov.