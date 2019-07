Dansk landbrug håber på fordobling af eksport til Vietnam: Her tre ting du skal vide om landets økonomi

2 1,6 millioner nye arbejdspladser årligt

Det overordnede politiske hensyn i den økonomiske politik er stadig at skabe 1,6 million nye arbejdspladser om året. Det er forudsætningen for den sociale stabilitet, som regeringen i landet vægter højt. Den store hovedpine i Vietnams økonomi er dog, at privatiseringsprocessen kører i tomgang. De statsejede virksomheder er ineffektivt ledet, mange er tabsgivende og nyder samtidig godt af subsidier og en række særrettigheder og privilegier.