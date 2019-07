Dansk biogas-gigant køber anlæg nummer 10: - Vi er slet ikke færdige med at gøre gasnettet grønt

Den danske biogasproducent Nature Energy er verdens største. Fredag voksede den yderligere med købet af et nyt anlæg i Østjylland. Med det nye anlæg kan Nature Energy levere biogas til at opvarme yderligere 5000 boliger.

Hvor meget, anlægget har kostet vil han ikke afsløre, men der er tale om et tocifret millionbeløb. I løbet af efteråret er der desuden planlagt en udvidelse af anlægget, der også vil koste et tocifret millionbeløb.

- Vi er rigtig glade for købet, og vi er også glade for, at de landmænd, som vi har købt anlægget af, er investorer i det, så de også er medejere af anlægget, efter vi har købt det, siger direktør Ole Hvelplund.

Fredag satte direktøren for virksomheden, Ole Hvelplund, sin underskrift på en købsaftale, der sikrede virksomheden endnu et biogasanlæg i Danmark, nemlig Bånlev Biogas nord for Aarhus. Med det nye anlæg har Nature Energy nu 10 anlæg i drift.

100 procent biogas i 2035

- Det er en del af den omstilling, som vi i Nature Energy har lagt os i selen for at lave, nemlig at sørge for at vi får fyldt biogas ind i naturgasnettet, så det bliver grønt, fortæller Ole Hvelplund.

Nature Energy ejer i forvejen ni anlæg i Danmark, og derudover er virksomheden ved at bygge yderligere tre anlæg.

- Vi er slet ikke færdige med at gøre naturgasnettet grønt endnu. Omkring 15 procent af gassen i gasnettet er grøn i dag, og vi forventer, at det bliver dobbelt så meget i løbet af de næste år, så der er stadig meget at gøre, siger han.

Virksomheden har indtil videre investeret i omegnen af tre milliarder på udvikling af biogas, og ifølge Ole Hvelplund er virksomhedens investorer klar til at investere flere penge.

Målet er nemlig at al den naturgas, vi bruger i Danmark, skal være skiftet ud med biogas i år 2035.