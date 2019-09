Dansk Industri foreslår: Giv kommunerne 5000 kroner for hver privat arbejdsplads

En jobpræmie til kommunerne for private arbejdspladser skal være med til at sikre kommunerne større økonomisk stabilitet. Derfor foreslår Dansk Industri, at kommunerne får 5000-6000 kroner for hver privat arbejdsplads i kommunen.

Jobpræmie: Alle landets kommuner skal modtage en bonus på mindst 5000 kroner for hver privat arbejdsplads, der er eller bliver skabt i kommunen. Sådan lyder et nyt forslag fra Dansk Industri, som vil gøre det attraktivt for kommunerne at tiltrække og fastholde private virksomheder og dermed skabe arbejdspladser lokalt.

Helt konkret går forslaget ud på, at kommunerne skal have en såkaldt jobpræmie for hver privat arbejdsplads, der er inden for kommunens grænser - og hver gang, der skabes en ny arbejdsplads. Det skal give kommunerne incitament til at arbejde for at tiltrække flere virksomheder.

Til gengæld mister kommunerne ifølge DI-forslaget deres andel af selskabsskatten, og den kommunale dækningsafgift på erhvervsejendomme bliver beskåret eller fjernet helt fra de kommuner, der fortsat afkræver virksomhederne en sådan afgift.

Spørger man direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard, har Dansk Industri valgt at komme med forslaget, fordi organisationen vil give kommunerne en større gevinst for at medvirke til at skabe private arbejdspladser

- Det bliver tydeliggjort for kommunerne, at de får en gevinst ved at skabe rammerne for flere arbejdspladser, når de får et bestemt beløb per privat arbejdsplads i kommunen. I dag er den gevinst mere indirekte, fortæller han.