Dansk Folkeparti om klimapolitikken: For meget hysteri og for lidt konkrete løsninger

Klima: Klimaudfordringen er reel og skal tages seriøst. Det samme skal danskernes bekymring. Begge dele er vi optaget af i Dansk Folkeparti. Det ses også afspejlet i den klima- og energiaftale, som vi sammen med et samlet Folketing står bag. Men klimaindsatsen bør ses i en større sammenhæng.

Debatten bærer desværre præg af for meget hysteri og for få konkrete løsninger. Det minder nærmest om en religiøs vækkelse, hvor Greta Thunberg er kåret til helgen. Blandt klimaaktivisterne er der tilsyneladende ingen grænser for, hvilken radikal forandring danskernes hverdag, og samfundet som helhed, bør undergå. Hvis de mest klimafanatiske teenagere, der har travlt med at klimamarchere, er villige til at droppe mobil, tablet og Netflix i kampen mod CO2-udslip, så er det helt fint.

Men vi skal ikke indlede en klapjagt på vores virksomheder og landbrugserhverv, der er hele forudsætningen for det velfærdssamfund, vi alle sammen holder så meget af. Dertil har der bredt sig en vild og blodig overbudspolitik på Christiansborg, hvor man godt kan frygte, om der bliver råd til ældrepleje, vores sundhedsvæsen og bedre normeringer i daginstitutionerne. Det er her, vi stilfærdigt maner til ro.

Et veludviklet land som det danske involverer nu engang Co2-udledning på nuværende tidspunkt. Men at kloden skulle få det bedre af, at produktionen rykker ud af Danmark som følge af alverdens afgifter er decideret forkert. Man glemmer, at vi eksempelvis har et af de mest klimaeffektive landbrug i verden. Så i virkeligheden er det bedre for klimaet, hvis den efterspørgsel, der nu engang er, finder vej til ordrebøgerne i dansk erhvervsliv.

Og så skal vi selvfølgelig understøtte grøn teknologi fra politisk hånd. Så sent som i går fremlagde Landbrug & Fødevarer et interessant bud på, hvordan man kan gøre flyrejser klimaneutrale og halvere erhvervets klimaaftryk med hjælp fra overskudshalm og restfibre fra gylle til brændstof. Et projekt, der er opstået i samarbejde mellem universitetsverdenen og store virksomheder som bl.a. Siemens Gamesa.

Det tjener som et glimrende eksempel på det, vi kan bidrage med i Danmark - kloge hoveder - der kan gøre den grønne omstilling rentabel, så vi kan få resten af verden ind på et grønnere spor.