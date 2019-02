Dansk Folkeparti klar til at give togbro dødsstødet - ønsket om en time mellem Aarhus og Odense bør også lægges i grave

Vejle: "Når timemodellen ikke kan realiseres, giver det så mening at bruge 10 milliarder kroner på en bane uden om Skanderborg og en ny bro over Vejle Fjord? Nej, det giver ikke mening."

Ordene kommer fra Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen. I flere omgange har han været tæt på at undsige det store jernbaneforlig fra 2013 - kaldet Togfonden DK - blandt andet i Vejle Amts Folkeblad. Og i et indlæg til netmediet Altinget tager han skridtet fuldt ud.

I indlægget konstaterer han endnu engang, at alene det faktum, at DSB vil indkøbe tog, der højst kan køre 200 kilometer i timen, tager luften ud af den såkaldte timemodel. Det er den model, der har haft som mål, at der højst må være en times rejsetid mellem København og Odense - og mellem Odense og Aarhus.

På den baggrund skriver transportordføreren:

Når man nu har satset på at indkøbe langsommere tog, så må man også erkende, at timemodellen lige så godt kan lægges i mølposen. Derfor bør en række af anlægsprojekterne ganske enkelt sløjfes. Det vil give langt mere mening at bruge pengene på andre og mere presserende infrastrukturudfordringer. En del af de øvrige partier bag aftalen om Togfonden vil ikke bryde sig om at høre det. Men det er den eneste logiske og ansvarlige beslutning.