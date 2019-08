Dansk Erhverv: Vejen til den grønne fremtid går gennem markedet

Debat: Fremtiden er grøn, og den er ikke til at komme udenom. Regeringen har sammen med sine støttepartier slået fast, at man vil 70 procent. reduktion i CO2-udledningen inden 2030. Det er et ambitiøst mål, som forudsætter, at flere løfter i flok. Fra Dansk Erhvervs side håber vi, at regeringen, KL og Danske Regioner i de kommende økonomiforhandlinger vil huske på, at erhvervslivet meget gerne bidrager til at løfte opgaven.

De forestående forhandlinger er en oplagt chance for at tænke markedet ind i fremtidens klima- og miljøløsninger. Det private erhvervsliv kan levere innovative løsninger, som kan bidrage til at nå målet.

Hvis kommuner og regioner i højere grad spørger markedet, hvad det kan bidrage med i den konkrete opgaveløsning, sender opgaver i udbud og åbner op for den viden, der ligger derude, er det til gavn for os alle. Tænk bare på vindmølleindustrien som eksempel på innovation og nytænkning, der med udgangspunkt i det private erhvervsliv bidrager positivt til klimaet og gør Danmark rigere gennem eksport.

Klimaudfordringerne er store, ambitionerne ligeså, og det skal løsningerne også være. Vi når det ikke ved blot at spise færre bøffer eller tage toget - der skal nytænkning i stor skala til. Den nytænkning findes hos private leverandører.

Som eksempel er Aarhus Kommune i samarbejde med en privat virksomhed ved at udvikle en geotermisk løsning, hvor varmen fra undergrunden anvendes i det lokale fjernvarmenet. Løsningen er 100 procent CO2-neutral og indeholder derudover et meget stort eksportpotentiale med vækst, arbejdspladser og indtægter til Danmark til følge. Det er således i de løsninger, der udvikles lokalt, at de globale miljøudfordringer kan håndteres

Statsministeren har opfordret alle ministre til at tænke klima og miljø ind i alle nye politiske initiativer. Skal regeringen nå i mål med ambitionerne på klimaområdet, håber Dansk Erhverv, at regeringen, KL og Danske Regioner i de kommende forhandlinger husker erhvervslivet og den merværdi, det kan tilføre - ikke kun af hensyn til Danmarks økonomi, men også for et bedre klima lokalt og globalt.

Som Mette Frederiksen (S) sagde i hendes tiltrædelsestale, så er "Det offentlige og private er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger" Så enkelt kan det siges.