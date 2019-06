Dansk Erhverv: Lad os sammen skabe vækst og velfærd

Så har Danmark fået en ny regering. Efter at have forhandlet i omegnen af tyve dage landede S, SF, RV og EL en politisk forståelse, som betyder, at Danmarks nye statsminister hedder Mette Frederiksen. Aftalen på 18 sider, som de fire partier er blevet enige om, indeholder initiativer på seks områder, som til sammen skal sætte en ny retning for Danmark.

Set med erhvervslivets briller er der, som det jo altid er tilfældet med den slags aftaler, både gode og mindre gode ting i aftalen. Jeg vil her koncentrere mig om de steder, hvor vi ser muligheder.

Den indgåede aftale er ambitiøs for eksempel, når det gælder klima og velfærd. Ambitionerne koster penge, og det er partierne da også klar over. Derfor vil de øge råderummet, altså på godt dansk få flere penge i kassen, så der er råd til det, man gerne vil. Det kræver blandt andet, at flere skal arbejde. Det kan vi godt lide i Dansk Erhverv, for både vores virksomheder og det offentlige har brug for mere arbejdskraft. Det offentlige, hvis valgkampens løfter skal holdes. Det private, hvis erhvervslivet fremover skal kunne sikre økonomisk vækst og dermed beskæftigelse, som er forudsætningen for vores fælles velfærd.

Aftaleparterne er selv ude og foreslå en række overordnede tiltag, så som at flere skal gå fra passiv til aktiv forsørgelse, opkvalificering, nemmere adgang til udenlandsk arbejdskraft og at flere skal gå fra at arbejde deltid til fuld tid. Det er gode initiativer, men mere bliver nødvendigt. Under alle omstændigheder glæder vi os i Dansk Erhverv til at sætte os ned sammen med de relevante i den nye regering og hjælpe dem på vej til at sikre, at ambitionerne bliver indfriet på den bedste måde. For det er absolut nødvendigt, at vi sikrer flere hænder og hjerner.

Sætter vi det lange lys på, så er den nye regerings ambition om, at Danmark bliver et grønt iværksætterland, særdeles velkommen. Det er faktisk noget, som vi længe har ønsket og kæmpet for i Dansk Erhverv. Hvad skal vi leve af i fremtiden, har spørgsmålet lydt adskillige gange gennem tiden. Svaret er, at vi skal leve af mange forskellige ting, men et rigtigt godt bud er, at vi har alle forudsætninger for at blive et land, som udvikler og leverer grønne løsninger og produkter til en verden, hvor efterspørgslen på netop disse ting bare vil vokse og vokse. Skal det ske, er det vigtigt, at regeringen har fokus på et sundt investeringsklima, der skaber produktivitetsvækst og løfter underskoven af iværksættere i Danmark. For forskning må og skal være en prioritet i forhold til den grønne omstilling, men det er så sandelig også vigtigt, at erhvervslivet over en bred kam spiller med på denne fantastisk vigtige dagsorden.

Derfor bør regeringen lave et nyt vækstteam med fokus på kommercialisering af ny forskning og viden. Den viden og brug af ny teknologi skal langt bedre ud og arbejde i virksomhederne.

Ja, der er meget at tage fat på for en ny regering og partierne omkring den. Det er mit klare indtryk, at man er mere end klar til opgaven. Men hvorfor skulle man ikke også være det? Dansk erhvervsliv står klar til at tage ansvar og hjælpe den på den rigtige vej, så vi kan få skabt både vækst og velfærd i Danmark.