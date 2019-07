Dansk Byggeri: Skoler skal hanke op i kort praktik

Hver syvende virksomhed vil droppe lærlinge uden de korte praktikophold ifølge ny undersøgelse fra Dansk Byggeri. Erhvervsskoler skal på banen for at mindske frafaldet og forbedre uddannelserne, mener arbejdsgiverne.

Korte praktikaftaler giver større frafald, men erhvervsskolerne må sørge for at få bedre sammenhæng i uddannelsen for at sikre flere unge et eksamensbevis som tømrer, murer eller mekaniker.

Ifølge Dansk Byggeri er de korte praktikaftaler kommet for at blive, og en ny undersøgelse viser, at hver syvende medlemsvirksomhed under Dansk Byggeri helt vil droppe at tage lærlinge, hvis muligheden for for korte praktikaftaler falder bort. Yderligere en fjerdedel af virksomhederne vil tage færre lærlinge end i dag.

- Mange har prøvet at brænde fingrene ved at binde sig til en lang periode. Markedet er presset, selv om det går godt nu, siger underdirektør Louise Pihl fra Dansk Byggeri.

De korte praktikaftaler fylder nu godt 40 procent af aftalerne mellem elev og arbejdsgiver, hvor det før finanskrisen var blot fire procent, og de er blevet stærkt kritiseret af fagforbundet 3F. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at de korte praktikaftaler giver et større frafald end de ordinære aftaler, hvor en lærling er i én virksomhed i hele sin læretid. 18 procent i forskel mellem de to eller tre procentpoint af de unge.