Danner: Ny voldtægtslov skal gælde for alle

Hos Danner er de glade for ligestillingsminister Eva Kjer Hansens udmelding om, at flere skal dømmes for voldtægt. Dog kan nogle af hendes udtalelser vække bekymring, siger direktør Lisbeth Jessen.

Ligeværd: Det er godt, at ligestillingsministeren nu også vil gøre noget ved den eksisterende lovgivning om voldtægt. Men hendes udmelding vækker også bekymring. Det mener organisationen og krisecenteret Danner, som hvert år tager imod mere end 2500 henvendelser fra voldsramte kvinder. - Jeg synes, det er rigtig godt, at Eva Kjer Hansen går ind og interesserer sig for en samtykkebaseret lovgivning. Men jeg bliver meget bekymret, når jeg ser de eksempler hun kommer med, for lovgivningen skal gælde alle de tilfælde, hvor der ikke er indhentet samtykke, siger direktør for Danner Lisbeth Jessen og henviser til de omstændigheder, ligestillingsministeren gerne vil have skrevet ind i en eventuel ny lov. Det, der i følge ligestillingsministeren skal lægges mere vægt på i en anmeldelses- og retsproces er, hvis der har været flere om det, hvis der har været tilskuere, hvis de har filmet og måske endda delt det bagefter - eller hvis offeret har reageret med den traumereaktion, hvor man "fryser" og dermed er ude af stand til at modsætte sig et overgreb. - Langt de fleste voldtægter og seksuelle overgreb rettet mod kvinder foregår ikke i en mørk baggård. Det sker i private relationer. 30 procent af dem, vi tager imod hos Danner, har været udsat for ekstrem grov seksuel vold. Og det, vi typisk oplever, er, at manden ikke er i tvivl om, at der ikke ligger samtykke, men gør det alligevel. Der skal vi som samfund et sted hen, hvor man - som for eksempel i myndigheder - er klar over, at det er et overgreb, siger Lisbeth Jessen.

Justitsministerens ekspertpanel I oktober måned i år nedsatte Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) et såkaldt ekspertpanel, der blandt andet skal se nærmere på behandlingen af voldtægtssager og indhente erfaringer fra de lande, der allerede har indført love om samtykke.

Panelet består af Amnesty International. Dannerstiftelsen, en bistandsadvokat, Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og to forskere. Der er også en repræsentant for Rigspolitiet og Rigsadvokaten.

Lisbeth Jessen sidder i panelet som repræsentant for Danner.



Kilde: Justitsministeriet

Danner-direktør Lisbeth Jessen vil have en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, der gælder for alle. Foto: Danner.

Ikke en del af statistikken Noget af det Eva Kjer Hansens udmelding ikke tager højde for, mener Lisbeth Jessen, er altså private relationer. Hos Danner er der især én gruppe, som hverken anmelder eller ved, at det, de har været udsat for, er seksuel vold og voldtægt. Det er minoritetskvinder, som er blevet tvangsgift, eller kvinder, der er blevet familiesammenført med en dansk mand og for eksempel kommer fra Asien. - De her kvinder bliver bildt ind og tror, de skal lægge krop til voldtægter og får i den grad overskredet deres grænser. Det er ikke fordi de er dumme, det er de bestemt ikke, men de er kommet til et land, hvor de ikke kender lovgivningen. Og de finder sig i det og lever i det, indtil kroppen siger fra. Derfor eksisterer deres oplevelser heller ikke i nogen statistikker og er ikke en del af de 5000 voldtægter og voldtægtsforsøg, Justitsministeriet vurderer, der er årligt, og Lisbeth Jessen mener, der er et kæmpe mørketal, vi ikke kender til. - Nu snakker vi jo meget om ligestilling, men ligeværd mellem kønnene har vi ikke, i det at langt flere kvinder end mænd bliver udsat for vold og seksuelle overgreb. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt i et ligestillingssamfund. Her bliver vi nødt til som samfund at sende nogle signaler, hvis vi vil have et øget ligeværd. Og det er der, en samtykkelov vil kunne hjælpe, siger Lisbeth Jessen.

Ligestillingsministerens forslag Traumereaktionen "at fryse" skal indgå i en eventuel ny lovtekst. Når et offer "fryser", kan det være på grund af være frygt, apati eller en ren og skær overlevelsesmekanisme i situationen. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er mere end hvert tredje offer for et seksuelt overgreb så bange, at man ikke gør modstand. Selv når der er tale om overgreb uden vold eller trusler, er det mere end hver fjerde, der er for bange til at kunne gøre modstand. Om kvinden har protesteret højlydt bør derfor ikke være et element, der tillægges betydning. Hvis der er en gruppe mænd om én kvinde eller pige, og hvis det er mænd, kvinden ikke kender, eller hvis der er tilskuere. Hvis det er under omstændigheder, som virker mærkelige eller usandsynlige - for eksempel hvis det foregår i en kælderskakt eller en opgang, eller hvis det bliver optaget.



Kilde: Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) ser tre omstændigheder, som i en ændring af loven om voldtægt skal tillægges større betydning, når et offer indgiver en anmeldelse af voldtægt, og når domstolene dømmer i sagen.

Samtykkelov i 60 år Lisbeth Jessen sidder som repræsentant for Danner i det ekspertpanel, Justitsminister Søren Pape for nylig nedsatte, og noget af det gruppen kigger på, er de lande, der allerede har en samtykkelov. - Hvis vi kigger mod England, har de i de sidste 60 år haft en samtykkebaseret lovgivning på voldtægtsområdet. Det er blevet en implementeret del af det engelske samfund, og det er i virkeligheden ikke særligt kompliceret. Det handler hverken om nem-id eller skrive en kontrakt, men at man i en intim situation skal sikre sig, at det her er noget, vi begge to gerne vil. Og det er det, vi skal have skrevet ind i lovgivningen siger Lisbeth Jessen.