Danmark kan blive fanget i storpolitisk klemme

Debat: For første gang i Nord Stream 2-projektets historie varsler Moskva nu ifølge Financial Times om mulige kritiske forsinkelser i gasrørledningens færdiggørelse. Især Danmark udråbes til syndebukken.

Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov langede i sidste uge ud mod Danmark for at have "politiseret" Nord Stream 2. Lavrov påpegede, at Danmark bevæger sig på grænsen af internationale havretskonventioner ved sin langsommelige behandling af ansøgninger om linjeføringen af gasrørledningerne rundt omkring Bornholm.

Med Lavrovs håndfaste indspark er det første gang, Nord Stream 2 bevæger sig op på absolut udenrigspolitisk topniveau i Moskva. Tidligere har sagen befundet sig på et mere teknisk/energipolitisk plan - i og med at Nord Stream 2 ejes og drives af et "kommercielt privat" aktieselskab med hovedsæde i Schweiz. Men Nord Stream 2 er ejet af det statslige russiske energiselskab, Gazprom, som tegner sig for en betydelig og livsnødvendig del af Ruslands "hårde" valutaindtægter.

Det er i øvrigt påfaldende, at Lavrovs intervention falder lige i kølvandet på USAs annoncering af, at kongressen snart vil vedtage sanktioner mod (europæiske) firmaer, der deltager i finansieringen af og leverancer til Nord Stream 2. USA har gennem det seneste års tid truet med sanktioner, men i sidste uge blev et lovforslag behandlet i Senatets Udenrigskomite, vil i givet fald især ramme rederier, skibe og personer, der er involverede i at nedlægge gasrørledningen på Østersøens havbund.

Og her kan dansk erhvervsliv komme i en alvorlig klemme, ikke mindst det danske rederi Blue Water Shipping med hovedsæde i Esbjerg. Blue Water har vundet en kontrakt på 40 millioner euro til at befragte og oplagre de omkring 115.000 rør til Nord Stream 2. Kontrakten, der er indgået med den tyske rørgigant Wasco, dækker tillige søtransporten af alle disse rør. Blue Water kan derfor blive blandt de hårdest ramte af amerikanske sanktioner.

Desuagtet er den danske regering efter Lavrovs håndfaste udfald nu for alvor tvunget til at gå mere aktivt ind i en samlet stillingtagen til Nord Stream 2-projektet: Danmark er fanget som en lille, men afgørende vigtig brik i en storpolitisk klemme mellem Rusland og Tyskland på den ene side og USA (og EU) på den anden. Og nu er vigtige danske erhvervsinteresser og arbejdspladser også på spil. Her kommer transportminister Benny Engelbrecht (S) måske snart på en vanskelig mission som folkevalgt i Sydjylland.

Sagen hører nu rettelig hjemme på statsminister Mette Frederiksens og udenrigsminister Jeppe Kofods bord. Her er det vigtigt, at Danmark holder hovedet koldt og fortsat udviser både grundighed og forsigtighed med at udstede tilladelser til Nord Stream 2, hvis man skønner, at disse strider mod fundamentale danske interesser - ikke mindst Østersøens skrøbelige havmiljø, skibstrafikken og Bornholms ve og vel. Den politiske udvikling i Rusland og Putins fortsatte aggressioner rundt omkring på kloden gør ikke lige frem situationen lettere for Nord Stream 2's skæbne.