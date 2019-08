Danmark i et cocktailglas

Brug gode råvarer

Unikt for en Dannebrog er, at der er så mange hjemmelavede ingredienser i. Hos Atrium er alle former for sirupper, eddiker og olier nemlig hjemmelavet. I cocktailen finder man også Slow Sloe-gin fra århusianske Njord og single barrel-bourbon.

To typer alkohol, der ifølge Mathias Daa Løfquist komplementerer hinanden og de øvrige ingredienser i cocktailen.

- Det er en frisk og meget sommerlig cocktail, der også er nem at drikke, siger Mathias Daa Løfquist, der mener, at cocktailen sagtens kan drikkes af både mænd og kvinder - selv om den røde farve og lidt søde smag nok appellerer mest til kvinder.

- Men der er også masser af syre og friskhed i, forsikrer han.

Cocktailen bliver bedst, hvis du laver den af helt friske råvarer, og det er derfor med eksempelvis at udnytte de danske jordbær, mens de er i sæson.

- På Atrium vil vi gerne gøre det så naturligt som muligt og bruge de gode råvarer, siger Mathias Daa Løfquist.

Du vil derfor som gæst også opleve, at cocktailkortet skifter løbende.

Er du blevet nysgerrig, kan du spørge efter en Dannebrog hos Atrium, Hotel Royal, Store Torv 4, i Aarhus, så længe sæsonen varer - eller give dig i kast med at lave den selv.