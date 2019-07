Miljø: Danmark har fået en grøn regering med historisk høje ambitioner for den grønne omstilling herhjemme. Og målet om 70% reduktion i drivhusgasser i 2030 er allerede blevet bemærket ude omkring i verden. Danmark løser ikke klimakrisen alene, men vi går foran og viser vejen. For det er nødvendigt med hurtig og ambitiøs handling fra hele verdenssamfundet, hvis vi skal sikre vores børns fremtid. Og det skal vi.

Regeringens 70 pct. målsætning handler ikke kun om at sikre en bæredygtig fremtid for Danmark og danskerne - det handler også om, at vi igen ifører os den grønne førertrøje internationalt, og bruger dansk ekspertise til at understøtte grøn omstilling globalt. Som solidaritetsminister mener jeg, at vi skal sikre markante CO2-reduktioner i de lande, der udleder mest, samtidig med at vi accelererer den grønne omstilling i udviklingslandene. 840 millioner mennesker har endnu ikke adgang til elektricitet. Det er helt uacceptabelt, men den gode nyhed er, at vi har muligheden for at takle begge udfordringer. Vi kan både mindske udledningen af CO2 og stå skulder ved skulder med dem der ingen adgang har. Det er solidaritet.

Danmark er af FN's generalsekretær blevet bedt om at stå i spidsen for at fremme global omstilling til grøn energi frem mod Klimatopmødet i New York til september. Det er en stor anerkendelse af danske kompetencer og en stor opgave, som vi ihærdigt kaster os over. Samtidig giver det os mulighed for at booste den grønne omstilling globalt og sætte fokus på, hvordan vi i fælleskab sætter handling bag målsætningerne. Hvordan vi bevæger os fra sort til grøn energi - uden at lade nogen i stikken.

Global omstilling til grønne energikilder som sol og vind, bedre energiudnyttelse og elektrificering kan levere 90% af den reduktion af CO2, der er nødvendig for, at vi når Parisaftalens ambitiøse mål i 2050. Og det er til og med en god økonomisk forretning; omstillingen til grøn energi menes at kunne give en økonomisk gevinst på op mod 171 billioner kroner og skabe 65 mio. nye, grønne jobs. Den globale ambition om universel adgang til pålidelig, grøn energi til en overkommelig pris inden 2030 - verdensmål 7 om bæredygtig energi - er inden for rækkevidde. Men det kræver at verdens ledere finder fælles fodslag frem mod september. Vi skal bruge vores energi på energi. Danmark går med glæde forrest, så vi kan få alle med. For klimaets skyld.