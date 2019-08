Danish Crown tager millionsmæk på salg af Tulip i England

Slagteri: I en handel til 2,4 milliarder kroner sælger den landmandsejede slagterikoncern Danish Crown nu sit mangeårige smertensbarn, britiske Tulip Ltd. Med i handlen følger 12 fabrikker med 6000 medarbejdere.

Køberen er amerikanske Pilgrim's Pride Corporation, der er en stor spiller inden for kyllinger i Storbritannien.

Danish Crown har igennem de senere år tabt over en milliard kroner på sin britiske forretning, og det afspejler sig i prisen, Tulip Ltd. er handlet for. Danish Crown har solgt til en pris en halv milliard kroner under den bogførte værdi.

- Vi har gennem tre år arbejdet målrettet på at genskabe indtjeningen i Tulip Ltd. Vi er nået så langt, at vi i det kommende regnskabsår forventede igen at tjene penge, men omvendt har vi konstateret, at det vil kræve fortsatte investeringer at få indtjeningen op på det niveau, hvor vi var frem til 2015. Samtidig ville det trække betydeligt på koncernens samlede ledelsesressourcer, så på den baggrund er jeg sikker på, vi gør det rigtige for Danish Crowns ejere, de danske landmænd, siger Jais Valeur, koncernchef i Danish Crown.

Han har selv i en periode været indsat som midlertidig direktør i britiske Tulip, mens man forgæves kæmpede for at gøre den traditionsrige dansk-britiske virksomhed lønsom.

Danish Crown eksporterer årligt 195.000 ton svinekød til Storbritannien til en værdi af fire milliarder kroner. Den eksport skal så vidt muligt fastholdes gennem det eksisterende selskab Danish Crown UK. Selskabet vil fortsat levere danske råvarer til de fabrikker, der producerer dansk bacon og dansk skinke til de britiske supermarkeder, men står samtidig frit i forhold til at levere råvarer til den øvrige britiske forædlingsindustri.