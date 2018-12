Dan Jørgensen i dagbog fra Nato-forsamling i USA: Der tegner sig et billede af en utrolig usikker verden

Hvilke sikkerhedspolitiske trusler og udfordringer står verden over for i 2019? Det diskuterede knap 100 parlamentarikere fra 23 Nato-lande i Washington D.C. i denne uge. Blandt dem var medlem af Folketinget for Socialdemokratiet Dan Jørgensen. I denne dagbog tager han os med "behind the scenes" til de vigtige møder.

Søndag d. 09.12: Guds eget land

"Ladies and gentlemen, we will land in a few minutes". Pilotens stemme vækker mig. Jeg har kæmpet med influenza og feber et par dage, så jeg havde ingen problemer med at sove på den ni timer lange flyvetur fra København til USA's hovedstad, Washington D.C. Men nu er jeg klar og spændt på de kommende dage.

I lufthavnen bliver jeg og Nato-mødets andre deltagere, som ankommer fra forskellige europæiske lande, guidet nemt gennem diplomatkøen ved paskontrollen. Jeg sludrer med en norsk kollega, som siger, han genkender mig fra en video på Facebook. Det viser sig at være mit svar til Fox News-værten Trish Regan da hun sammenlignede Danmark med Venezuela. Videoen har fået næsten 40 millioner seere. De fleste i USA, men altså også (mindst) en i Norge.

Min nye norske ven siger, at han er meget enig i, at det amerikanske samfund nok kunne lære en del af den måde, vi har indrettet vores velfærdssamfund på i Skandinavien.

Om aftenen på hotellet læser jeg de baggrundsnotater, som sekretariatet for Natos parlamentariske forsamling har sendt mig på forhånd. Det er ikke opmuntrende læsning. Der er flere væbnede konflikter i verden lige nu, end der har været i årtier. Læg dertil terrorisme og en stormagt som Rusland, der spiller med musklerne. Der tegner sig et billede af en utrolig usikker verden.

Det skal blive spændende at høre, hvad den amerikanske regering har at sige om disse udfordringer. Specielt efter at Trump er blevet præsident, er det jo mildest talt lidt svært at blive klog på, hvilken sikkerhedspolitisk strategi, verdens største militærmagt egentlig har.

Er USA stadig leder af den frie verden? Ifølge en politisk kommentator, jeg ser på Fox News, inden jeg går i seng på hotellet, er svaret ja. Han kalder endda konsekvent Amerika for "Guds eget land". Og hvem ved: Måske skal der hjælp til fra oven, hvis det hele skal gå godt. Det ser i hvert fald svært ud med den hjælp, vi får fra Det Hvide Hus i denne tid.

Mandag d. 10.12: Den russiske bjørn

Dagens vigtigste tema på mødet har været Rusland. Under Putins ledelse skaber landet store problemer for resten af verden.

Den russiske bjørn er gået ind i Ukraine, tusindvis har mistet livet, og de økonomiske sanktioner, som Vesten har pålagt Rusland, ser ikke ud til at have nogen effekt. Samtidig forestiller ingen sig selvsagt, at man går i væbnet konflikt med russerne.

På mødet er det specielt mine kollegaer fra parlamenterne i de østeuropæiske lande, der er bekymrede. Er deres sikkerhed truet? Vil Nato - herunder specielt USA - hjælpe dem?

Trump har tidligere sendt forskellige signaler i retning af, at den såkaldte artikel 5 i Nato måske ikke længere gælder. Det er løftet om, at et angreb på ét medlem af alliancen er et angreb på alle.

Et af dagens vigtigste signaler fra de højtstående amerikanske embedsmænd og militærfolk, som vi talte med, var heldigvis: I kan være helt rolige. USA er stadig meget dedikeret i forhold til at beskytte vores allierede, og artikel 5 gælder i allerhøjeste grad stadig.

Tirsdag d. 11.12: En kæmpebaby i Det Hvide Hus

Der er noget over folk i uniformer, der har så mange medaljer på brystet, at man undres over, at de ikke vælter forover. Sådan nogle typer har jeg mødt en del af i de sidste dage. De er interessante at tale med, fordi de faktisk har været i krig. De har sat livet på spil og kender mange, der har mistet deres i samme kamp. De ved med andre ord, bedre end de fleste, hvad der er på spil.

Signalerne fra de amerikanske militærfolk har været klare og overraskende ærlige: Vi ved heller ikke altid, hvad Trump har gang i. Og ja, det er bekymrende, hvad han nogle gange kan finde på at tweete, men ro på venner. Se på, hvilken politik vi rent faktisk fører. Her har vi stort set ikke ændret kurs.

Det er på én gang bekymrende og betryggende. Det første, fordi det selvsagt er ret vildt, at manden med magten til at starte en atomkrig øjensynlig er ret utilregnelig, selv for hans nærmeste rådgivere. Det sidste, fordi det trods alt virker, som om der er voksne i lokalet.

Som en af mine kollegaer fra et sydeuropæisk land galgenhumoristisk udtrykte det: Tænk sig, at verden er ledet af en kæmpebaby med orange hår.

Den slags ord bruges ikke fra talerstolen. Her er vi alle høflige og respektfulde, også når vi omtaler Trump. Men ingen tvivl om, at stort set alle de parlamentarikere, jeg har mødt de sidste dage, er temmelig rystede over den måde, USA regerer på i disse år.

Onsdag d. 12.12: Det store æble og gensyn med "en veninde"

Turens sidste dag tilbringes i New York - The Big Apple, som amerikanerne kalder den fantastiske by. Efter en togtur på tre timer og et enkelt skift ankommer jeg til Grand Central Station. En imponerende bygning, hvor danske Claus Meyer har åbnet både restaurant og foodmarket. Jeg når desværre ikke at frekventere nogle af delene. Men - som tidligere fødevareminister - sender jeg den danske iværksætter en venlig tanke, da jeg iler forbi. Han tjener Danmark til ære.

I New York ligger FN's hovedkvarter, og jeg tilbringer dagen med at mødes med FN-ambassadører fra Danmark, Tyskland og Sverige.

FN er i en svær tid. Også her mærker man Trumps politik. Han mener nemlig, at institutionen skal have så lidt magt som muligt.

Heldigvis er der stadig langt flere lande i verden, der ønsker det internationale freds- og udviklingsarbejde end det modsatte, og blandt de positive nyheder er, at klimaforandringerne nu også ses som et sikkerhedsproblem. Når folk mangler vand og udsættes for ekstreme vejrfænomener, kan det føre til konflikt. Det er en vigtig erkendelse, som forhåbentlig kan gøre, at flere lande - måske endda USA med tiden - vil begynde at gøre, hvad der er nødvendigt for at bekæmpe den globale opvarmning.

FN-diplomaterne fortæller mig, at de tror på fremskridt på denne vigtige dagsorden. Ikke mindst fordi Tyskland næste år indtræder som medlem af det permanente sikkerhedsråd.

Hele dagen har jeg følgeskab af dygtige danske embedsfolk fra den faste danske repræsentation ved FN. Det er kompetente folk, som bogstaveligt talt hver dag kæmper for en bedre verden. Dem kan vi være stolte af.

Inden jeg forlader hotelværelset for begive mig ud i byen for at finde en stor bøf og en kold Samuel Adams-pilsner, ser jeg et klip med "min veninde" Trish Regan. Hun har for nylig interviewet præsident Trump. Det var ikke ligefrem noget kritisk interview. Nu siger hun, at fremtiden ser lys ud for USA. Jeg er ikke enig med hende om meget, men jeg håber da, at hun har ret.

Klogere, men stadig bekymret for, hvad der kommer til at ske i den store verden i 2019, drager jeg næste dag mod Danmark igen.