Dagens drink: Grevens klassiker smager bittert, stærkt og sødt

Det er tilmed en drink, som med forfatteren Kingsley Amis' ord "har kraft til at muntre dig op - og det er sjældent med drinks eller for den sags skyld med noget som helst andet".

Og for mange er den tredje og sidste tinde ugidelighed. Hindringerne for at lave en god drink er talrige som stigningerne i Tour de France - det gælder også for denne skribent, som er leverandør af sommerens sidste drink. Men en enkelt klassisk drink svæver elegant og ubesværet som en varmluftballon over bjergkædens højeste pas og kvitterer med oplevelsen af søde og bitre smage i forening med isterningernes kulde og en let brænden fra alkohol.

Cocktail: Omstændelighed og ingredienser er to af tinderne i den uoverstigelige bjergkæde, som for mange af os spærrer vejen til den forunderlige verden af drinks.

Tre flydende ingredienser

Kingsley Amis har skrevet bogen "Every Day Drinking", og citatet gælder den klassiske negroni. Den består af blot tre (flydende) ingredienser, som en velassorteret husstand har stående i forvejen. Den kan serveres i et almindeligt glas og kræver kun is og en appelsin ud over de tre væsker. Endelig kan man som et voksent menneske blande sin drink uden først at skulle vokse håret og få en tatovering på overarmen.

Negronien er kort sagt drinken for dig, som er blevet træt af rom med cola, gin med tonic og i øvrigt er så magelig som min nærmeste kollega på redaktionen, at du kun får en mojito, når andre laver den for dig.

The Negroni skriver sig tilmed ind i den beduggede historie over klassiske drinks, og forklaringen er overleveret i flere versioner, men lyder nogenlunde sådan her: Omkring 1920 drak gæsterne på Caffé Casoni i Firenze americano med en blanding af campari, sød vermouth og danskvand.

En af de faste kunder ved bardisken hed Camillo Negroni og var (måske-måske ikke) greve. En dag bad han bartenderen om at bruge gin i stedet for danskvand, og dermed var den klassiske negroni født - og snart ville alle Negronis venner have serveret deres drink på samme måde. Orson Welles er blandt de kendte mennesker, som har nydt en negroni, og filminstruktøren konstaterede, at "bitterstofferne er gode for leveren, ginen skidt for den, men de opvejer hinanden".