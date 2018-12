Arbejdsmiljørepræsentant John Brixen Hansen og hans 20 kolleger har i år meldt 18 borgere til politiet for vold, trusler og spyt i forbindelse med deres arbejde, hvor de som cityassistenter har til opgave at skabe fremkommelighed i byen og ikke mindst sikkerhed for cyklister og andre svage trafikanter.

Cityassistenterne i Aarhus Kommune har i 2018 næsten haft en sag per medarbejder, hvor en bilist er blevet meldt til politiet for trusler, vold eller spytteri. Korpset tæller 21 medarbejdere, og de har i samarbejde med deres arbejdsgiver indtil nu meldt 18 personer til politiet. Medarbejdere og ledelse har indtil nu i år noteret 17 trusler, 36 overfusninger/chikaner og 7 tilfælde af vold foruden 6 tilfælde af vold inklusiv spytteri. De 18 politianmeldelser er en stigning på to i forhold til 2017.

- Nultolerance betyder, at vi ikke finder os i noget. Hvis bilisten bliver personlig, tænder vi vores kamera og fortæller, at vi optager. Og så kan vi tænde for overfaldsalarmen. Men vi er som medarbejdere delt i vores gå væk-politik. Jeg finder mig ikke i noget, så jeg går bare. Men andre føler, at de taber ansigt ved at gå. Jeg mener, at trafikanten må stå med en flov smag i munden, konstaterer John Brixen Hansen.

Ifølge John Brixen Hansen får han og kollegerne god opbakning fra ledelsen foruden værktøjer som det årlige konflikthåndteringskursus, rollespil om konfliktløsning over for aggressive borgere og hver episode bliver beskrevet og journaliseret i hver enkelt medarbejders personalemappe.

Får hele smøren

Hvordan rammer det psyken og humøret?

- Jeg har ikke selv de store problemer, for jeg er nok lidt hærdet med en baggrund fra brand og ambulance. Men nogle tænker over, hvorfor folk overfuser dem eller råber. Mange gange er det ikke fra dem, som får afgiften, men fra andre. Vi får hele smøren om, hvor de dog skal parkere. Når vi så henviser til et stort p-hus, får vi besked om, at de skal betale eller gå et stykke, siger John Brixen Hansen.

- Det er jo et arbejde, så hvorfor skal vi svines til? Vi skaber fremkommelighed og sikkerhed for svage trafikanter. Hvis én parkerer på et fortov, og vi forklarer, at en mor med to små børn så skal ud på vejen, så får man den med, at de bare kan gå over på den anden side af fortovet, siger John Brixen Hansen.