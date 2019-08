DMI udsender varsel: Voldsomme torden- og haglbyger på vej med kraftig regn og lokale skybrud

Jylland: Efter flere dage med ustadigt vejr med byger, er der lørdag udsigt til endnu mere vand fra oven. DMI har udsendt et varsel om kraftig regn og lokale skybrud.

Varslet gælder fra ved middagstid og til sidst på eftermiddagen i et område i Østjylland, store dele af Midtjylland og Nordjylland. Derudover er der udsendt en risikomelding i et område omkring varslingsområdet med blandt andet Vejle, Hedensted, Billund, Varde, Ringkøbing-Skjern og Holstebro. Her kan der også komme kraftig regn og lokale skybrud, men risikoen er mindre.

- Det er sådan en dag, hvor der kommer byger hele dagen igennem, men ikke heldagsregn, siger vagthavende meteorolog ved DMI Jesper Eriksen.

Da der netop er tale om byger, er det meget uforudsigeligt, præcist hvor regnen rammer, og hvor meget der kommer.

- I det varslede område forventer vi, at der er stor chance for, at der nogle steder kommer over 24 millimeter inden for nogle få timer, men om det så ender på 28 millimeter lokalt eller meget højere, det kan vi ikke rigtig sige, fortæller Jesper Eriksen.

DMI forventer også, at der nogle steder kan komme mere end 15 millimeter regn inden for en halv time, som er kriteriet for skybrud. Bygerne kan også byde på både hagl og torden.

Jesper Eriksen forklarer, at bygerne kommer ind over Jylland fra vest, og risikoen for kraftige regnskyl stiger, efterhånden som de bevæger sig ind over land, hvor luften er varmere. De kraftige byger skyldes store temperaturforskelle i atmosfæren med kold luft i de højere luftlag og varm luft i de lavere luftlag ved jordoverfladen.

De kommende dage er der fortsat udsigt til ustabilt vejr med byger, og Jesper Eriksen opfordrer folk til løbende at holde øje med vejrmeldingerne, da der kan komme nye varsler om kraftig regn og skybrud.