DF's patent på Danmark: Jeg overvejer at droppe flagstangen

Danmark: Kære Peter Kofod. Jeg har været dansker siden 1937 og udtaler mig på den baggrund.

Du ved ikke nok om Danmark, når du støtter Dansk Folkeparti! Dit parti har endnu aldrig taget ministeransvar for noget som helst dansk, DF var og er et brokkerparti, som ingen "ordentlig" dansker kan have respekt for. Hvordan skal man dog få respekt for jer ? I mener at repræsentere Dannebrog - i Folketinget og i jeres partilogo.

Vil DF have mig til at tænke på jer, hver gang Dannebrog vises - så er det næsten lykkes: Jeg er ved at overveje, om ikke jeg skal droppe min flagstang ude i haven.

DF burde ændre sit navn til Dansk Nationalistparti og fortælle dine "samarbejdspartnere" i EU, at "jeg kæmper for mig selv og ikke for dig".