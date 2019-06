DF vil have politistationer i alle kommuner: - Enhver kan jo se, at den er helt gal

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt vil genskabe befolkningens tillid til politiet ved at placere en døgnbemandet politistation i hver af landets kommuner.

- Nej, for tryghed er ikke kun et spørgsmål om kolde tal. Det er også, om man har tillid til, at politiet faktisk dukker op, når man ringer.

- Nej, det betyder mere, at det er blevet noget andet end det, vi havde forventninger om og blev lovet, da vi lavede det. Enhver kan jo se, at den er helt gal. Politiet er noget af det mest centrale for samfundets stabilitet og trygheden i dagligdagen. Derfor kan vi ikke leve med, at politiet er blevet noget, der kun er på distancen.

Betyder det, at I fortryder jeres opbakning til politireformen for over 10 år siden?

- Når jeg kommer rundt i landet - fra Nordsjælland, hvor jeg er opstillet, til Sønderjylland og Lolland - kan jeg mærke en meget stor utilfredshed og utryghed i forhold til den manglende fysiske tilstedeværelse af politiet. Det er en fundamental mistillidskrise. Så vi er nødt til at rulle den her new public management- idé om, at vi bare kan have politiet siddende i store centrale enheder, tilbage.

- Ja, det synes jeg bestemt. Der kan fortsat være ganske langt at køre, hvis man har akut behov for hjælp. Det kan godt være, at der er nogle få hovedstadskommuner, der ligger tæt, men i resten af landet er der langt.

Vi har talt med en forskningschef fra Trygfonden, der måler danskernes tryghed. Han mener ikke, det giver mening i forhold til at forebygge kriminalitet eller skabe mere tryghed at placere flere stationer i hovedstadsområdet, som vil være en konsekvens af jeres forslag, fordi kommunerne ligger meget tæt. Vil du fastholde, at de skal have hver sin politistation?

Ikke regnet på det endnu

Hvad vil det koste at etablere 27 nye politistationer og sætte døgnbemanding ind på alle stationer?

- Det har vi ikke regnet på endnu, for det her er jo en forhandling, vi skal have til efteråret. Men vi er ved at uddanne nye betjente og kadetter, så vi er ved at få rettet op på det personalemæssige behov, der er. Vi er også med på at finde de ressourcer, der er brug for. Politiet må ikke mangle penge.

Det er jo altid godt at gå ind i en forhandling med et bud på en finansiering. Har du et bud på, hvor pengene skal komme fra?

- Der er masser af steder at finde penge. Blandt andet har vi jo fremlagt diverse kataloger over udlændinge-stramninger, som vi ved giver penge i kassen. Så man kan starte med at tage de penge. Vi er helt åbne over for, hvordan man finder de penge. Jeg siger bare, det ikke er noget problem, når det handler om at finde penge til politiet.