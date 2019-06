DF vil have mere tryghed: Alle kommuner skal have en politistation

Dansk Folkeparti vil have mindst én døgnbemandet politistation i alle landets kommuner for at genskabe befolkningens tryghed og tillid til politiet. Det bliver et krav fra partiet i efterårets forhandlinger om en ny politiaftale.

Politi: Borgere i alle landets kommuner skal have en nærpolitistation med bemanding døgnet rundt, så politiet kan skabe mere tryghed i befolkningen, forebygge kriminalitet og rykke hurtigere ud, når der er brug for det.

Det bliver et krav fra Dansk Folkeparti, når der skal forhandles ny politisk aftale for politiet i efteråret.

Folketingskandidat Morten Messerschmidt, der søger comeback i landspolitik efter en periode som medlem af Europa-Parlamentet, mener, at centraliseringen af politiet er gået for vidt og længere, end DF havde forestillet sig, da partiet stemte for politireformen i 2006. Det skal der nu laves om på. Derfor kommer Dansk Folkeparti med sit nye krav, der ud fra avisen Danmarks optælling svarer til minimum 27 nye politistationer: 17 på Sjælland, 7 på Fyn og 3 i Jylland.

- Ude i landet er der en enorm utilfredshed og utryghed i forhold til, at politiet ikke er til stede, og det er tilfældet i store dele af landet. Vi skal have det synlige politi tilbage - uanset om man bor i Nordsjælland, i Vestjylland eller på Lolland. Så man ved, at politiet er til stede, og det kommer, når man har brug for det, siger han.

Han refererer til flere sager i medierne, hvor borgere og forretningsdrivende har oplevet, at politiet har været længe om at rykke ud eller ikke har kunnet opklare forbrydelser med klare spor, samt en tryghedsmåling, foretaget af Megafon for nylig, der viste svag tillid til politiet og lav tiltro til, at indbrud bliver opklaret.

- Det handler grundlæggende om, at borgerne har tillid til, at systemet fungerer. Det er hele grundlaget under politiet, der forsvinder, hvis man tror, det hele kan styres fra centralt hold. Derfor er vi nødt til at have politi i alle kommuner, siger Morten Messerschmidt.

Han understreger, at det skal være permanent politi og ikke bare mobile patruljer. Stationerne skal være bemandet hele døgnet, men kan reduceres i aften- og nattetimer. Det betyder, at eksisterende stationer, der i dag ikke har døgnbemanding, skal opgraderes.