DF har fejlet i fortællingen om sin grønne indsats

Vælgerflugt: Den grønne bølge skyllede ind over valget til Europa-Parlamentet, og med sig skyllede den også bort tre af Dansk Folkepartis mandater.

Som afgående europaparlamentariker for Dansk Folkeparti smerter det mig, at se det parti, jeg har været medlem af i over 20 år modtage så hård en vælgerlussing

Der kan peges på en række forskellige årsager til, at valget endte som det gjorde.

I valgdækningen på TV noterede jeg mig dog en vælger, der ved seneste valg havde stemt DF, men som nu forlod partiet. Her var klimaspørgsmålet en tungtvejende årsag. Kigger man på vælgertendensen, tror jeg ikke, der er tvivl om, at mange andre potentielle DF-vælgere springer fra, fordi man har fået indtrykket af, at Dansk Folkeparti ikke bekymrer sig om klima og i øvrigt miljøindsatsen.

Og det er begrædeligt, at vi ikke har været bedre til at markere os i de spørgsmål.

Nok må vi sande, at DF ikke altid vinder i konkurrencen om at være det "grønneste" parti, fordi partiet også har den holdning, at debatten om klima og grøn omstilling ikke alene må basere på overbudspolitik.

Desværre må vi nok sande, at vi i Dansk Folkeparti har givet et indtryk af, at vi er helt tonedøve over for det ønske - nok bedst illustreret ved at mange af vælgerne tog anstød, da de i en kvik bemærkning blev kaldt for klimatosser.

Men Dansk Folkeparti har altså også sat sit aftryk i en række af de spørgsmål på europæisk plan.

Selv har jeg i min funktion som formand for udenrigsdelegationen 'SINEEA' deltaget som repræsentant for Europa-Parlamentet på adskillige møder i Arktisk Råd og Østersørådet i løbet af den seneste fem år.

Her har DF altså forsøgt at få ministre, diplomater og repræsentanter fra USA, Canada og Rusland til at følge med på de ambitiøse klima- og miljøindsatser, der trods alt finder sted i Europa. En indsats der batter endnu mere, hvis også de store aktører uden for EU tilslutter sig.

DF har været til stede i miljøudvalget og arbejdet aktivt med klima- og miljødagsordenen. Blandt andet i spørgsmålet om energirenovering af bygninger og forbedring af vores drikkevand. Det er bare ikke gået op for vælgerne i løbet af valgkampen. Måske fordi vi har været optagede af at være i opposition, men glemt at fortælle, hvad vi faktisk også har udrettet.

Et andet eksempel er på dyrevelfærdsområdet. Bl.a. kunne jeg høre, at DF ville kæmpe for, at slagtedyr i EU skal skånes mod lange transporttider og i stedet slagtes på nærmeste slagteri.

Det fik DF faktisk vedtaget i et stort beslutningsforslag i Europa-Parlamentet så sent som i februar-måned. Et stort flertal i Europa-Parlamentet stemte for en række stramninger af EU-lovgivningen om dyretransporter, som den nye Kommission nu kan holdes op på.