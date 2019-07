Cykeltosser har taget magten i trafikken

Hensynsløst: Det er egentlig sådan et dejligt ord - "tosser", som man kan skrue på enhver betegnelse for overdrivelse. Således også "cykeltosser" som jeg for få dage siden mødte en mindre hær af på en nødvendig køretur i min dyrt afgiftsbelagte bil.

Vejen Kommune anlægger og drifter hvert år cykelstier for mange millioner kroner. Trafiksikkerhedsplaner og andre politisk korrekte tiltag betales dyrt af skatteborgere, der generes af "kollektiv afstraffelse", mens hensynet rettes mod de, der aldrig får lært at færdes i trafikken, lovovertrædere og de, der færdes bevidstløst med store "lyttebøffer" uden at kunne høre færdslen, mens de læse SMS'er taler i telefon eller hører høj musik.

Cykeltossernes helt eget imperium starter med, at forældre lærer deres børn at cykle på fortovet, fordi det åbenbart er for meget at forlange, at de bruger tid på at lære børnene at færdes sikkert efter færdselsreglerne.

Senere - som min seneste oplevelse er et "normalt" billede på - cykler mange sammen og fylder stort set hele vejbredden. Den pågældende dag gav jeg et lille tryk på "dytteren" for at sikre mig, at cyklisterne var klar over, at der faktisk kørte biler på vejbanen. Reaktionen var løftede knytnæver og "fingeren", hvilket jeg trods alt fandt for provokerende, så jeg trykkede hornet i bund (for at sikre mig, at ingen blev påkørt, og med en vis ekshofjægermester i frisk erindring), og det hjalp for en stund, indtil jeg mødte næste sværm af latexklædte wannabee Tour de France helte, der totalt overser, hvem der hovedsagelig financierer både veje og cykelstier, asfalt og vedligehold... bilisterne.

Måske skulle den nye røde regering og dens røde kabinet finde finansiering til alle valgets overflodsløfter ved at afgiftsbelægge cyklister efter samme mønster som bilisterne. Lad dem betale cyklernes værdi tredobbelt, lad dem betale miljøafgift og frem for alt... lad dem betale bøder for enhver forseelse og enhver risiko, de påfører bilister (og fodgængere). Pengene vil fosse ind i statskassen, og ideen vil oven i købet bidrage til et mere retfærdigt samfund med ensretning/ligestilling af individer og afskaffe ulighed, der bunder i en slags misundelse, der lystigt afgiftsbelægges. En ren win-win, som vi siger på jysk...