Computerskærmene slår fantasien ihjel

Debat: Jeg er enig med Louis Mogensen, når han mener det er hasarderet, at forskere og journalister opfordrer forældre til ikke at være skærmforskrækkede.

Jeg er dagligt i selskab med børn og har været det gennem mange år. Louis Mogensen er inde på legen, og jeg ser, at netop legeevne og fantasi svækkes mere og mere, hvis skærmen er i centrum. Legen og menneskelig relation er kilden til læring og udvikling af sociale kompetencer og færdigheder.

Mit ønske kunne være et opråb om at genopfriske, hvad mangelfuld kontakt og nærvær imellem børn og voksne afføder. Artiklen i avisen Danmark er inde på det spæde barns mangel på kontakt, men børn og unge mennesker udvikler sig løbende, og den kontakt, der ligger i kropssprog, nærhed, nærvær og reel udveksling af oplevelser, giver et andet grundlag for udvikling end en skærms kontaktflade.

Jeg vil opfordre til stor respekt for skærmes konsekvenser og den afhængighedstendens, de skaber. Både hos os voksne og børn. Og opfordre til fælles refleksion over, hvilke menneskelige færdigheder vores børn går ud i samfundet med. Og ønske, at det hjemlige og institutionelle læringsmiljø medvirker til at sikrer et mindre forbrug af skærm til fordel for social læring, med leg og voksenkontakt som det bærende.