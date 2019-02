Chefredaktør: Vores journalistik er ikke blevet afsporet af Falck

Fyens Stiftstidende er et af de medier Falck ifølge Konkurrencerådets afgørelse har forsøgt at påvirke. Vi konfronterer Fyens Stiftstidendes chefredaktør Poul Kjærgaard.

Hvordan synes du, Fyens Stiftstidende ser ud i Konkurrencerådets afgørelse?

- Når jeg isoleret ser på Konkurrencerådets rapport, der udelukkende fokuserer på mailkorrespondancen mellem kommunikationsbureauet og Falck, er jeg ikke glad for det billede, der bliver tegnet af Fyens Stiftstidende. Kommunikationsbureauet tegner et billede af, at der var en tættere relation til redaktionen, end der rent faktisk var. Det er ikke overraskende. Kommunikationsbureauet har en åbenlys interesse i at overbevise sin kunde om, at det er noget værd. De er interesserede i at tegne deres billede af påvirkningen på Fyens Stiftstidende. Mit billede er anderledes. Mit billede er, at vi ligesom i alle mulige andre sager har fået informationer udefra. Dem har vi valideret og bragt videre i det omfang, de er relevante for dækningen.

Det fremgår i afgørelsen, at avisen modtog Bios regnskaber gennem en "kilde". Den kilde har vist sig at være et kommunikationsbureau hyret af Falck. Var Fyens Stiftstidende klar over det?

- Nej. Vi vidste, at det var en kilde med en interesse. Derfor var vi ekstra omhyggelige i vores kildekritik. Men vores vigtigste fokus var at frembringe dokumenterede oplysninger, der kunne bidrage til afdækningen af, om Bios var rustet til at løfte den vigtige opgave at sikre ambulancer til fynboerne, så de trygt kan ringe 112 og få hurtig og kompetent hjælp.

Der står også, at Fyens Stiftstidende ikke ønsker at bruge en kilde fra Falck til at vurdere Bios økonomi. Men ifølge afgørelsen ender FS med at bruge en kilde, som kommunikationsbureauet, der er hyret af Falck, foreslår. Er det en troværdig kilde?

- Min vurdering er, at de kilder, vi har brugt i den her sag, er valide. Vi udsætter alt, der kommer ind på redaktionen i så varm en sag for omhyggelig kildekritik, og det har vi gjort med de kilder, vi har brugt.

Konkurrencestyrelsens opfattelse er, at Falck har forsøgt at vildlede og manipulere journalister på Fyens Stiftstidende. Lykkedes det?

- Nej, det synes jeg ikke. Vores sigte har været at afdække, om den nye operatør indenfor redning kunne levere varen. Om Bios var rustet til at levere et velfungerende ambulanceberedskab til borgerne. Og den dækning står jeg ved.

Føler du dig snydt af Falck?

- Jeg er overrasket over, hvor massivt Falck har sat ind for at påvirke den offentlige debat både på sociale medier og i de traditionelle medier. Det bekræfter vigtigheden af at være kildekritiske og omhyggeligt validere oplysninger, som vi også har gjort i denne sag.

Har I været gode nok til at gennemskue, hvad Falck havde gang i?

- Set i bakspejlet ærgrer det min faglige stolthed, at vi ikke formåede at afdække, hvor aggressivt Falck kæmpede den her kamp. Vi skrev også artikler om, at Falck gjorde, hvad de kunne for at gøre livet svært for Bios. Men desværre nåede vi aldrig til bunds i, hvor aggressive Falck har været.

Mener du, Fyens Stiftstidende dækning af Biossagen var nuanceret nok?

- Ja, jeg mener, vi holdt fokus på det væsentlige hele vejen igennem: at afdække, om de syddanske borgere kunne være trygge ved, at regionen havde et forsvarligt ambulanceberedskab.

Føler du, at I som medie har et medansvar for, at det gik, som det gik med Bios?

- Nej. Det er ikke mediernes ansvar, at Bios havde problemer med at rekruttere reddere og få vagtplaner til at hænge sammen. Heller ikke selv om det nu viser sig, at der var en aktør i markedet, som ikke opførte sig ordentligt.

Er der noget, du ville ønske, var blevet gjort anderledes?

- Jeg ville gerne have afdækket Falcks aggressive tilgang til nye konkurrenter på markedet.