Carl Holst om balladen i Venstre: Jeg fik ret, men ikke min vilje

Det giver ikke den tidligere politiker Carl Holst nogen glæde, at alle i dag kan se, at han havde ret, da han for fire måneder siden i sin bog "Carl - Prisen for et liv i politik" kaldte Venstre en dysfunktionel familie. Situationen er ifølge Carl Holst tæt på at være værre i Venstre i dag end under formandsopgøret i 2014.