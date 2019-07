Camilla Nissen Ravn fra Kolding og Bettina Høi Lund fra Augustenborg fortæller, at de begge er blevet snydt for henholdsvis 4900 kroner og 2500 kroner af en kvinde, der af flere anklages for bedrageri i forbindelse med udlejning af campingvogne. Læs her hele historien om, hvordan de blev snydt.