Brugerbetaling og færre udlændinge koster AOF-skole i Sønderjylland livet: 4000 kursister rammes

Likviditeten hos AOF Syd er blevet så elendig, at den sønderjyske kursusvirksomhed har måttet meddele flere tusinde kursister og 43 medarbejdere, at skolen har givet op. Der arbejdes på en rekonstruktion.

Sønderjylland: AOF Syd, udbyder af kurser og sprogskole i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner, lukker pr. omgående. Pengekassen er ganske enkelt tom, fordi antallet af kursister er raslet ned. Især har danskundervisningen været hårdt ramt. Det skriver JydskeVestkysten.

- Der er konjunkturerne hele vejen rundt, der er skyld i, at det går galt. Vi har undervist rigtigt mange af de asylansøgere, der kom til Danmark for nogle år siden. Vi har drevet sprogcenter i Aabenraa og Tønder i 25 år, men centret i Tønder mistede vi i et udbud for et par år siden, og centret i Aabenraa... Der er jo ingen udlændinge kommet til Danmark i lang tid, forklarer Kjeld Christensen, formand for AOF Syd.

Og så spiller det også ind, at der sidste år kom brugerbetaling på sprogkurser for kursister med en indtægt.

- Et sprogundervisningsforløb koster omkring 12.000 kroner i egenbetaling. Kursisterne var for eksempel landbrugspraktikanter og studerende, og ingen af dem kan betale 12.000 kroner, mener AOF Syd-formanden, der anslår, at brugerbetalingen på sprogundervisningen har betydet en nedgang på mellem 20 og 30 procent.