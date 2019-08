Brian Mikkelsen: Giv butikkerne mulighed for at vælge

Penge er ikke alt, men de er rare at have, så der er dækning, når man bruger sit dankort. Sådan lød en vittighed i den onkelagtige ende af humoren tilbage i 1980'erne, da dankortet gjorde sit indtog. Siden da er betalingskort blevet hvermandseje, og der er kommet langt flere muligheder for at betale med andet end kontanter.

Jeg tror, at mange danskere er ganske godt tilfredse med at slippe for at rende rundt med en pung indeholdende byttepenge. Mønter er bare tunge og besværlige at have med at gøre. Og det er nu engang nemmere lige at svinge et kort hen over en maskine, end det er at fedte med kontanter, når familien skal have en omgang is i sommervarmen.

Set med erhvervslivets øjne er der også mange fordele ved, at danskerne i stadig større grad går væk fra kontanter. Har man for eksempel en butik med en vis omsætning, kræver det en del ressourcer at håndtere kontanter. Jo flere kontanter, der er tale om, jo flere ressourcer skal man bruge. Og det er en ekstra omkostning, som i sidste ende smitter af på butikkens priser. Og så er der naturligvis det sikkerhedsmæssige aspekt.

Potentielle røvere går jo efter de steder, hvor det potentielle udbytte er størst, og hvor risikoen er mindst. Så jo færre kontanter, en butik ligger inde med, desto mindre risiko for røveri. Og her er det vigtigt at pointere, at røveri handler om meget andet end bare kolde kontanter. Et røveri kan jo udvikle sig til vold mod en ansat eller måske en kunde.

Et ofte overset aspekt i debatten er i øvrigt, at sedler og mønter typisk er de rene bakteriebomber. Ganske vist lugter penge ikke, som den romerske kejser Vespasian angiveligt sagde til sin søn, da denne fandt det en anelse pinligt, at han nu ville til at lægge skat på de offentlige pissoirer i Rom. Men en undersøgelse fra universitetet i Oxford har tidligere vist, at europæiske pengesedler i gennemsnit indeholder mere end 26.000 bakterier. Egentlig er det ikke så underligt endda, idet sedler og mønter skifter hænder mange gange i løbet af deres levetid, og bliver de vasket, er det, fordi man glemmer at tage dem ud af sin bukselomme.

Der er altså flere gode grunde til at give butikkerne mulighed for at sige "nej tak" til at tage imod kontanter. Den såkaldte kontantregel eller kontantpligt står i vejen for nye butikskoncepter, bedre hygiejniske forhold i virksomheder, der sælger fødevarer, og større sikkerhed for butiksansatte. Reglen bør ændres, så den enkelte forretning selv kan vælge, om kunderne kan betale med kontanter, kort eller mobil.

I øjeblikket er det sådan, at butikker kan afvise at tage imod kontanter i tidsrummet mellem klokken 22 og 06, og i områder med højere risiko for røveri i tidsrummet fra klokken 20 til 06, når Finanstilsynet er underrettet.

Får vi så et kontantfrit samfund lige om lidt? Næppe. Butikker vil modtage kontanter lige så længe, der er kunder, der foretrækker det som betalingsmiddel. Men vi ser gerne, at lovgivningen følger med tiden og giver butikkerne mulighed for selv at vælge, hvilke betalingsmidler de vil tage imod - på samme måde, som de selv vælger, hvilke varer de har på hylderne.