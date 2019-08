Brev til minister om kemikaliesag: - Det er et fuldstændigt fortegnet billede af, hvad der er foregået

Sky-Light har nu skrevet et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og beskæftigelsesudvalget i Folketinget forud for et åbent samråd om, at otte medarbejdere er blevet syge på virksomheden efter at have arbejdet med et kemikalie kaldet PMDA. Virksomheden vil have sin version frem.

Varde: Sky-Light i Varde har skrevet et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Beskæftigelsesudvalget i Folketinget har også modtaget brevet, der er sendt kort før, at ministeren skal møde udvalget i et åbent samråd 30. august. Sky-Light er en plastikvirksomhed i Varde, der fra 2009-2017 brugte et kemikalie, der hedder PMDA. Det er nu udfaset, men inden da nåede otte medarbejdere at blive syge med kronisk astma og nedsat lungefunktion på grund af brugen af PMDA. Det er på baggrund af den sag, at folketingsmedlem Christian Juhl (EL) har kaldt ministeren i samråd. Sky-Light har ikke kunne genkende det forløb, som Avisen Danmark og andre medier har beskrevet. Sky-Light har derfor ønsket at få sin version frem, fortæller administrerende direktør Søren Kjær Larsen. - Der er et fuldstændig fortegnet billede af, hvad der er foregået, i dagspressen, siger han.

Uddrag fra brevet til ministeren "Vi anerkender, at der er medarbejdere der er blevet syge, men vi er af den klare opfattelse, at vi har gjort alt hvad vi skulle, og at vi har levet op til vores ansvar som virksomhed."

"Vi har ved flere lejligheder indskærpet brugen af værnemidler."

"Fra det øjeblik vi konstaterede de første sygemeldinger i foråret 2015 på grund af åndedrætsbesvær, tog vi fat i alle de eksterne eksperter, vi kunne komme i tanke om, herunder Arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg med henblik på at få fundet årsagen til sygemeldingerne."

"Vi kan som virksomhed den dag i dag ikke se, hvad vi kunne have gjort yderligere."

En helt anden historie Sky-Light har flere gange understreget, at virksomheden har gjort, hvad den skulle, og ikke kan se, hvordan den kunne have undgået, at medarbejderne blev syge. Det er en fortælling, der er modsat holdningen hos flere af de berørte medarbejdere og hos fagforeningen 3F, som har stået bag en kraftig kritik i Avisen Danmarks spalter. - Der bliver tegnet et billede i avisen af, at vi har en lemfældig tilgang, og at der overhovedet ikke er styr på noget som helst. Vi kan ikke komme til orde med, at det modsatte faktisk er tilfældet. Måske skulle historien faktisk have været, at her er en virksomhed, der har gjort, alt hvad den skulle, og som har haft helt styr på sit sikkerhedssamarbejde, men hvor der ikke desto mindre er medarbejdere, der er blevet syge, siger Søren Kjær Larsen.

Godkendelsen kan være problemet Søren Kjær Larsen mener ikke, at det er virksomhederne, der bør stå for skud for eventuel ny lovgivning på basis af sagen. I stedet peger han på et andet aspekt: - Kan der strammes op hos de organer, der godkender kemikalier og laver sikkerhedsdatablade? spørger han.