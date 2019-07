Boligområders identitet gemmer på mere end politisk makværk

Det nye folketing og den nye regering overtager en såkaldt 'ghettopakke' med misopfattelser af boligers værdi som hjem for beboere og som velfærdsbidrag til samfundet. Samtidigt har nye medlemmer næppe ved at repræsentere beboere i alment boligbyggeri øget folketingets og regeringens kendskab til den almene boligsektor. Derfor en opfordring til politikere om på anden vis at nærme sig den virkelighed, som 'ghettopakken' tilsidesætter.

Se nærmere på, om 'ghetto' indeholder andet end udokumenteret negativitet. Læg f.eks. mærke til, at 'ghetto' blev brugt som skældsord om almene boligområder, før beboere af såkaldt 'ikke-vestlig etnicitet' flyttede ind. Se nærmere på, om 'ghettokriterier' har nogen saglig relation til formål, der i et demokratisk retssamfund berettiger til nedrivning af boliger og tvangsflytning af beboere. Læg f.eks. mærke til, at måling på de fem 'ghettokriterier' næppe giver andet pålideligt billede, end at boligområdet ikke er en velhaverghetto. Og se nærmere på, hvad 'ghettostemplede' almene boligområder i virkelighedens verden er og betyder. Mød f.eks. beboere som dem, de er. Og mød dem i det, de gør i afdelingsbestyrelser, beboergrupper, foreningsliv, frivilligt arbejde, boligsociale grupperinger m.v.

Boligområdernes identitet er andet og mere end statistisk makværk med tendentiøst formål. Et boligområdes identitet kan med større rimelighed fremgå af boligområdets lokalhistorie. Lokalhistorie om ghettostemplede boligområder vil typisk forholde sig til omkring 50 år som boligbyggeri, evt. suppleret med områdets forhistorie forud for det eksisterende byggeri. Erfaringer fra konkret lokalhistorisk projekt peger eksempelvis på elementer som bygningshistorie, boligsocial udvikling og kulturliv.

Bygningshistorisk vakte boligbyggerierne fra starten international opsigt som et af 1960'ernes velfærdspolitiske stormskridt: Mange boliger af høj standard til rimelig pris muliggjort som spekulationsfrit boligbyggeri. Det her lokalhistorisk omtalte byggeri blev som andre mødt med politisk krav om brug af præfabrikerede betonelementer. Som ydermure gav det efter 15 år i dansk vejr anledning til renoveringsarbejde. For efter yderligere 15 år at måtte dækkes med teglelementer. Ifølge en bygningsekspert blev det et "elegant" resultat, som "rejser sig på en imødekommende måde" - og som "arkitektonisk vil bevare sin værdi".

Boligbebyggelsen har desuden været udsat for overdrevent politisk krav om parkeringspladser. Det har lokalplaner i flere omgange lempet på for at ende med endnu en genopretning efter uheldig politisk 'byggestyring'. Denne gang med renoveringsprojekt for grønne udearealer. Som typisk lokalhistorisk eksempel har et sådant byggeri fra starten været båret af fællesskaber og aktiviteter. Og kort efter årtusindskiftet blev det for alvor inddraget i boligsocialt udviklingsarbejde i samarbejde med flere eksterne partnere. Dets boligsociale projekter har fået positiv evaluering af Landsbyggefonden, Statens Byggeforskningsinstitut, det danske sekretariat og det engelske evalueringsinstitut for EU's Urban Program, Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus, Socialministeriet, Danish Music Awards, Politiet, Aarhus Kommunes Socialforvaltning, Center for Boligsocial Udvikling.

Samme boligbebyggelse huser lokale kunstnere, som bidrager til udsmykninger og udstillinger. Børn og unge inddrages i kreative tiltag både ude og inde. Musikalsk indtager Rap Akademi en central placering. Aktivitetskulturen er præget af sport og arrangementer for især børn og unge. Og kulturlivet rummer beboerdemokrati og fællesskaber med samlingspunkter og arrangementer. 'Ghetto'-bekæmpelse med nedrivning og tvangsflytning er opstået samtidigt med, at samme boligområder vinder anerkendelse som kulturarv og vurderes fredningsværdige. Arkitektskolen i Aarhus står med støtte fra Realdania bag projekt herom. Kunsthistorikere anbefaler fredning med henvisning til bl.a. disse boligbyggeriers væsentlige placering i velfærdssamfundets opbygning.