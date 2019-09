Bogudgivelse: Lego House og Moesgaard Museum viser vejen for dansk arkitektur

To af de absolutte hovedværker i moderne dansk arkitektur ligger i Aarhus og Billund. To nye udgivelser i bogserie om dansk arkitektur dykker ned i de to unikke byggerier, der på hver sin måde markerer nybrud i arkitekturen. Samtidig viser byggerierne, at arkitekturen er blevet et værktøj i regional udvikling. Avisen har interviewet bøgernes forfatter, Kristoffer Lindhardt Weiss.

Hvorfor skulle Lego House tegnet af BIG og Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen arkitekter med i bogserien "Ny dansk arkitektur"?

- Helt overordnet viser de to byggerier, at det stadig kan betale sig at lave spektakulær arkitektur, som rager lidt op, som er grænsesøgende, og som vil noget lidt ud over det sædvanlige.

- I forhold til hele debatten om regional udvikling, og om hvordan man får sat byer på verdenskortet, viser det sig, at arkitektur er et usædvanligt godt redskab til netop det. De to projekter sammenfatter denne diskussion. Vi ser det også med Vadehavscentret og museet Tirpitz, der oplever en kanon succes. I Aarhus kan du næsten skubbe det kulturelle tyngdepunkt syd for byen til Moesgaard Museum. I Billund har du en by, der nærmest ikke eksisterede for 40 år siden, og byen er i et omfang opstået på grund af Lego, og nu har du pludselig fået et helt nyt centrum. Alle bøgerne i serien handler om denne tendens, som vi ser ske lige nu. Bogserien hylder det, arkitekturen kan, når den er allerbedst.

Du beskriver i bogen, at Henning Larsen har bevæget sig fra at være et kreativt hus til at være en vidensvirksomhed. Hvorfor er det sket?

- Henning Larsen er en tegnestue, der er gået fra at være en relativt lille tegnestue til at være en globalt orienteret tegnestue, der har mange hundrede medarbejdere i hele verden. De har rykket sig utroligt meget. Ikke mindst inden for alt det, der hedder klima.

- Fra at være noget, man forbandt med kunst og formgivning af bygninger som skulpturer, kræver den viden, der skal til for at bygge et bæredygtigt byggeri i dag, at tegnestuerne har forskere siddende med viden på højeste niveau. Tegnestuerne producerer i dag viden, der er på niveau med det, universiteterne og arkitektskolerne kan levere, for at følge med i forhold til formgivning og kravene til alle de ting, bygningerne skal kunne. Det er en slags rocket science.

Den udvikling er gået hurtigt. Signe Kongebro fra Henning Larsen udtaler i bogen om Moesgaard Museum, at der ikke var særlige klimakrav til byggeriet, da de fik til opgave at tegne det. Men i løbet af de 10 år, det tog at tegne og bygge, blev byggeriet til et klimabyggeri.

- Det er gået ekstremt hurtigt, og jeg tror, mange arkitekter er overrumplede over, hvor meget den dagsorden fylder nu. Derfor er det spændende at fremhæve den arkitektur, der formår at være interessant arkitektur og samtidig fungere inden for klimadagsordnen. Jeg synes, Henning Larsen er lykkedes med at gøre begge dele, og det er meget svært. Det er ikke kun bygherren, der forventer, at deres nye bygning er klimavenlig, det gør brugerne også. Derfor må tegnestuerne være på forkant, og det har skabt et kapløb om at være forrest. Der klarer danske arkitekter sig virkelig godt internationalt. Det skyldes blandt andet, at selv om bevægelsen er relativt ny, er danske arkitekter længere end mange andre, fordi de kommer fra Danmark, hvor producenter i byggebranchen har skullet leve op til høje krav længere end i mange andre lande.