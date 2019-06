Bogkassens bud på gode bøger til ferien

Fra to fremragende danske debutanter til det, der er blevet kaldt "verdens bedste bog" - Bogkassen har været rundt i reolerne og vover flere bud på bøger, der fortjener at komme med på sommerferie.

Bøger: - Til jul får man dejlige bøger. I sommerferien kan man så nå at læse dem, siger en gammel ven. Noget er der om snakken. Selv om mange af os drager mod syd og sol - eller i sommerhus langs kysten for at nyde ferien - er der mange bøger med i bagagen. Hvis nu vejret driller en dag eller to, eller hvis der er et par dage i stilhed, uden børn og venner - så er en god bog en fornøjelse. Og aldrig har der været mere at vælge imellem. Der udgives flere bøger end nogensinde. Samtidigt er der det unikke ved bøger, at hvis de er gode nok, bliver de aldrig for gamle. Derfor har "Bogkassen" i denne uge været en tur rundt i reolerne og har valgt nogle meget forskellige bøger ud - som vi anbefaler som ferielæsning. En blanding af nyt og klassisk. Der er noget for en hver smag - og der er fra mange genrer. Det, som bøgerne har til fælles, er, at de inden for deres genre fortjener opmærksomhed.

Bogkassens anbefalinger Tina Månsson: "Hestehullerne".Jes Buster Madsen: "Projekt luftballon".



Jens Christian Grøndahl: "Inde fra stormen".



Leif Davidsen: "Tag ikke imod en pølse i Moskva".



Jo Nesbø: "Kniv"



Gunnar Staalesen: "Udenfor er hundene".



Stina Jackson: "Sommermørke".



Håkan Nesser: "De venstrehåndedes forening".



Niels Krause-Kjær: "Mørkeland".

To fremragende debutanter Vi starter med at anbefale to helt nye navne i flokken af yngre danske forfattere. De har skrevet to vidt forskellige bøger, men på hver deres måde har de leveret en fremragende debut. Tina Månssons "Hestehullerne" er en gribende og skøn fortælling om en flok mennesker, der bor i det absolutte Udkantsdanmark - ude på næsset. Slægt efter slægt har levet der. Alle kender hinanden. Hjælpsomhed og sladder går hånd i hånd. I en række korte, novelle-agtige historier fortæller Tina Månsson om stort og småt fra næsset. Bogens fortællere er - uden at vi lærer dem at kende - en flok ældre mænd, der har boet på næsset hele livet. De kender alt til næssets historie - og alt til næssets historier. Hvilket ikke er helt det samme. En uhyre velskrevet bog, der rummer en sikkerhed i stil og substans, som er overraskende hos en debutant. Der samme kan siges om Jes Buster Madsen, men hans roman "Projekt luftballon" er i en total anderledes stil end "Hestehullerne". Jes Buster Madsen har skrevet en satirisk, nærmest Monty Python-inspireret roman om dagens Danmark. Fortælleren er teenager. Faderen er fordrukken og bruger al sin tid på legetøjssoldater. Storebroderen, der er højt begavet, har låst sig inde i laboratoriet i kælderen. Og moderen dør. Ægtemanden vil have hende kremeret. For det er det billigste. Men sønnen kan ikke forlige sig med tanken. Han vil vise moderen mere respekt, frem for alt mere kærlighed. Så tager han en snak med morfar og dennes venner på plejehjemmet, og så ruller historien med ildspåsættelse, tyveri af en rustvogn, politijagt i Dyrehaven og en vidunderlig finale med en morfar, der stiger til vejrs i en luftballon med sin døde datter i favnen. Ballonen er sidst set ved Vesterhavet i nærheden af Søndervig, hvor den drev ud over havet - højt oppe. "Projekt Luftballon" er hylende morsom, og så har den en herlig snart af alvor midt i glaskaben: Nemlig den alvor at vi skal huske at leve, mens vi har chancen - og vi skal tage os af hinanden. En herlig lille bog.

Formidable Grøndahl "Inde fra stormen" er titlen på Jens Christian Grøndahls seneste roman. Siden det store gennembrud med "Lucca" i 1998 har Grøndahl markeret sig som en af vor tids største danske forfattere. Hans bøger er oversat til en række sprog, og forfatteren berømmes for eminent sprogbehandling. Med fuld rette. Grøndahl skriver formidabelt. Derimod kan man hist og her i nogle af romanerne synes, at der sker for lidt. At handlingen er for tynd. Men i "Inde fra stormen" er der intet, som halter. Det er en helstøbt, smaddergod roman. Noget af det bedste, Grøndahl overhovedet har skrevet. Det er fortællingen om en moden forfatter, der i årevis ikke har skrevet en roman. Han frygter selv, at han er løbet tør for ideer og stof. Så rammes han af problemer. Datteren bliver syg. Konen må forlade ham i en længere periode for at passe sin syge far. Han hvirvles ind i MeToo-stormvejret. Midt i livet må succesforfatteren til at genopfinde både tilværelsen og sig selv. Det er ikke bare en bog til tankerne, som Grøndahl altid skriver. Det er også en bog med god underholdning.

Underholdende Davidsen Underholdningen er også i top i novellesamlingen "Tag ikke imod en pølse i Moskva", som Leif Davidsen har skrevet. Det er en feriebog til den store guldmedalje. Masser af spænding, underholdning, drama - og godt fortalt. Titlen er hentet fra en af de 10 noveller, der udgør samlingen. Historierne er ret forskellige, men helt i Leif Davidsens gode tradition sker der en masse i de fleste af dem. Davidsens signatur for noveller er netop handling og drama. Hvor mange forfattere bruger novellen til eftertænksomhed og mental march på stedet, er Davidsen flyvende. Højt tempo, spænding - handling, ofte ret brutal. Den nye samling er ingen undtagelse. Den lever helt op til forgængeren "Utahs bjerge". Davidsen er - uden konkurrence - den bedste danske forfatter af spændings-noveller. "Tag aldrig imod en pølse i Moskva" er arkitekttegnet ferielæsning.

Stærke krimier Ingen bøger er forbundet så tæt med sommerferie som kriminallitteraturen. Om solen bager på parasollen, eller om regnen slår mod ruden: En god krimi gør dagen bedre. Blandt de helt aktuelle, nye romaner kommer man ikke uden om norske Jo Nesbø´s seneste roman om den kontroversielle opdager Harry Hole. "Kniv" hedder romanen, og det er en Nesbø for fuld udblæsning. Blodig, brutal, spændende, kompliceret - og enestående velskrevet. I hele flokken af skandinaviske krimiforfattere er der ikke én, som kan måle sig med Nesbø som skribent. "Kniv" er ferielæsning for folk med stærke nerver. Modsat forholder det sig med Nesbøs landsmand, den erfarne Gunnar Staalesen. Han har skrevet endnu en bog i serien om privatopdageren Varg Veum. "Udenfor er hundene", er titlen. Det er en helt klassisk krimi og en helt klassisk Varg Veum-historie. Men netop genkendeligheden - at man får det, man forventer - er skønt på en sommerferie. Staalesen skuffer ikke. Han passer til en ferietid. "Sommermørke" er en fortælling fra vildmarken oppe i Nordsverige. Hver aften tager den lokale lærer sin bil, et par pakker cigaretter - og kører rundt på skovvejene i den lyse, nordiske nat. I handskerummet ligger en ladt Baretta. For mandens datter forsvandt for tre år siden. Hver nat leder han efter hende. Så en dag forsvinder endnu en ung pige. Det er teamet i Stina Jacksons flotte debutroman, der allerede har vundet flere priser. Jackson er født i Sverige, men amerikansk gift og bor i USA. "Sommermørke" er en spændende, men også smuk bog, der giver skønne skildringer af det øde område mod nord. Og når der tales krimier, der er spå gode, at de også er god litteratur, kan man ikke komme uden om Håkan Nesser. Den erfarne svenskers seneste roman hedder "De venstrehåndedes forening". Den er fremragende. Plottet er - som altid hos Nesser - begavet og troværdigt. Og sproget er en fornøjelse. Endelig kan "Bogkassen" på det varmeste anbefale Niels Krause-Kjærs spændingsroman "Mørkeland". Det er en politisk thriller, der handler om valgsvindel og om manipulation med det demokrati, som alle danskere er så trygge ved - og så sikre på. Måske er virkeligheden ikke helt så enkel eller helst så lys, som vi regner med. Romanen er en selvstændig fortsættelse af Krause-Kjærs tidligere succes "Kongekabalen". Den er fremragende.