Bogkassen anbefaler: Vi må tage hatten af for den helgen

Det er en dejlig bog, af flere grunde. Først og fremmest fordi den fortæller historien om et dejligt menneske. Frans af Assisi er en mand, jeg gerne ville have truffet. Men også fordi bogen skildrer en tid og et land, som er fascinerende. Jørgen Johansens rejse i den hellige mands fodspor kan gentages af alle, der har lyst til at prøve - til at se - og til at forøge at trække tråde tilbage til den del af den europæiske middelalder, der var præget mest af oplysning og kristendom. Helt banalt: Bogen er også en glimrende turistguide for Italiens-farere.

Levede i ydmyghed

Frans af Assisi blev født omkring 1181. Han var søn af en velhavende købmand i Umbrien, men som ung fik han et guddommeligt kald. Han forærede alt jordisk gods væk og fraskrev sig arveandelen i familiens formue. Han begyndte at omgås de spedalske og de fattige - hjalp dem - og vendte deres øjne og øren for kristendommen og Gud. Sidenhen stiftede han Franciskanerordenen, den munkeorden der først og fremmest havde ydmyghed som et ideal.

Jørgen Johansen trækker et par særdeles interessante linjer op i denne bog, fordi han også beskæftiger sig med de spor, som Frans satte, som stadig betyder noget. Arven efter Frans forvaltes i Assisi, som er centrum for spiritualitet og i høj grad bygger på noget så "moderne" som ønsket om bæredygtighed i omgang med naturen. Frans af Assisis var ikke alene optaget af at hjælpe mennesker, her og nu. Han var også optaget af et etisk perspektiv, så jorden, naturen, blev bevaret for kommende slægter. Manden var en helgen i sin tid - men var så mange århundreder forud for sin tid, at han kunne være blevet partiformand i et demokratisk, vestligt land den dag i dag. Hatten af for den helgen - og for bogen om ham.