Bogkassen anbefaler: To tyske klassikere, der hører hjemme i reolen

Bøger: Det er ikke store klassikere, som vi taler meget om i Danmark. Vi taler om Dickens, om Hugo, om Dostojevskij og Pontoppidan. Det er sjældent, at nogen - selv bogslugere - nævner Fontane. Det er synd og skam, for den store tyske forfatter fortjener en plads i såvel bevidstheden som i reolen - ved siden af de største.

Nu har Bechs Forlag Viatone i Horsens heldigvis valgt at sende en ny udgivelse af Fontanes to største romaner på markedet, nemlig romanerne "Lene" og "Effi Briest". Begge romaner handler om stærke, farverige kvindeskikkelser i strid med den tid, de lever i. Begge romaner er udtryk for Fontanes respekt for kvinder - og for menneskers ret til selv at vælge vejene i deres liv. De to romaner er begge udvalgt til den tyske kulturkanon, og "Effi Briest" er fast læsestof i tysktimerne i de tyske skoler.

Romanerne sikrede Fontane international berømmelse. Gennembruddet kom sent. Han var 67, da han i 1887 udgav "Lene". Romanen om "Effi Briest" kom to år senere. I Danmark har Fontanes romaner ikke været udgivet siden 1944. Nu giver Bechs Forlag en ny generation af læsere muligheden for at få en stor læseoplevelse.