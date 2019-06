Bøger: Der er skrevet mange digte om kærlighed. Intet har optaget digterne mere gennem menneskehedens lange, dramatiske historie. Selvfølgelig fordi intet har optaget menneskene mere. Kærligheden er og bliver det største.

Men derfor er det ikke sikkert, at digtene bliver solgt - eller læst af ret mange. I Danmark er en digtsamling solgt i 500 eksemplarer en succes. Men så er der undtagelserne. Også i Danmark har vi de senere år set store oplagstal for digtsamlinger, nogle få i over 200.000 eksemplarer. Men at sælge over tre millioner eksemplarer af en digtsamling - det kræver sin mand - eller kvinde. Men det præsterede Rupi Kaur, indisk-canadisk kvinde, da hun debuterede for få år siden med bogen "Mælk og honning".

Dengang 25-årige Kaur bragede igennem den litterære lydmur på verdensplan med digtene, der var enkle, men gribende - ledsaget af hendes egne elegante, men enkle vignetter. Der var kærlighed i hver linje i den bog - men også en masse kvindepolitik, en masse oprør - en smule provokation - men først og fremmest et vemod, der rislede gennem det hele. Som om Rupi Kaur midt i sit fanden-i-voldske digtersind havde ondt af mennesker.

Nu er Rupi Kaur på gaden med en ny digtsamling, "Solen og hendes blomster", og den vil også nå en masse topplaceringer på diverse bestseller-lister. Og det fortjener den. Bogen er både smuk, gribende - og klog, og endnu en gang illustreret af Rupi Kaur. En række poetiske vignetter passer til stemningen i de enkelte digte. Ord og streg kunne ikke klæde hinanden bedre.