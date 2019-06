Bogkassen anbefaler: Historien om Sverige - men også om os selv

Med "Sveas søn" har Lena Andersson formået at sætte samfundsudviklingen til debat uden at overse de gode hensigter med den socialdemokratiske velfærdsmodel.

I det daglige er der er næsten hyggelig tradition for, at danskere og svenskere "stikker" lidt til hinanden i al gemytlighed. Men trods protester i begge lande er der mange lighedspunkter. Det samme kan siges om begge landes forhold til Norge og det norske samfund - selv om nordmændene benægter - i det mindste ligheden med det svenske. Men det er der. Tre skandinaviske demokratier med stort set samme menneskesyn, samme høje ambition om retfærdighed og lighed mellem mennesker, samme høje standard for borgerne retssikkerhed og samme visioner om uddannelse og socialt sikkerhedsnet under befolkningen. Sådan er det. Og derfor er Lena Anderssons roman en interessant roman for hele Skandinavien.

Håndens mand

Hovedpersonen i bogen er Ragnar Johansson. En håndens mand. En håndværker, der kan det meste selv. Men også en tankens mand, et menneske vokset op i den tid, hvor velfærdsstaten var i støbeskeen, og som føler stolthed og ansvar ved at være med til at udbygge det gode samfund. Ragnar er også en meget korrekt mand. Han er "politisk korrekt" i forhold til sin tid. Og det, at staten gennemfører ensretning, ser han ikke som et problem. For målet er at gøre samfundet bedre - og formålet helliger midlet, mener Ragnar.

Langt hen ad vejen er hans datter enig, men så begynder der at ske store ting. Murens fald, sandheden om kommunismen, sandheden om kapitalismen. Hun oplever den idealistiske fader svigte sine idealer i en midtvejskrise. Hun oplever forældrenes skilsmisse og statens forsøg på at klare alle tidens nye udfordringer ved lovgivning. Og hun begynder at tvivle. Og så er der Svea, Ragnars mor. Hun er fra den tid, hvor mennesker led afsavn. Hvor hver dag var en kamp for overlevelse. Hun forstår ikke den yngre generation. Men hun ved, at den tid, hun voksede op i, aldrig må komme tilbage.