Bogkassen anbefaler: Du mister din nattesøvn med klasse-thriller

Norske Ingar Johnsrud slutter krimi-trilogi så overbevisende, at man håber, at han fortryder.

Det er en ramsaltet historie. Meget dramatisk, men også - som altid hos Johnsrud - med meget fine persontegninger. Bogen rummer meget stof af politisk karakter - også et Johnsrud-stempel - og det lykkes forfatteren at give spændende skildringer af, hvordan magtspillet foregår i politik - og af hvor forskelligt politikere tænker og agerer. Men så har de drevne af dem alligevel noget til fælles: en isnende kynisme og en rasende ambition.

Dels fordi trilogien er velkomponeret og godt tænkt, dels fordi den tredje og sidste bog i serien faktisk er den bedste af tre gode. Midt i en tid, hvor det kan virke trættende med krimiforfattere, der skriver serier, sidder man bare og håber, at Johnsrud fortryder. For det er hårdt at sige farvel til Fredrik Beir.

Tidligt næste morgen forsvinder en ung, kvindelig tv-journalist, der arbejdede på at afdække en skandale i norsk forsvarspolitik. Og så er politiefterforsker Fredrik Beir på arbejde i et miljø, hvor det er vanskeligt at få åbnet dørene.

"Korset" er en stor bog, ikke alene i betydningen god, men også helt bogstaveligt. Den er på over 500 sider. Men et af udmærkelsestegnene i denne roman er, at der reelt sker noget hele tiden. Bogen starter i en kælder, hvor en fange overfalder sin vogter og forsvinder. Så springer vi til en reception på Akershus i Oslo - og en af deltagerne, en meget succesrig sikkerhedskonsulent - en af regeringens betroede mænd - fortsætter videre i byen. Han henter sin elskerinde og har bestilt bord på en eksklusiv natklub. Der når han aldrig hen. Han og elskerinden myrdes i en vaskehal.

Spøgelsesjagt

Lettere bliver det ikke, da det viser sig, at der er en sammenhæng mellem dobbeltdrabet og den forsvundne journalist - og endda med et massemord på en gård uden for Oslo 10 år tidligere. Beir får fornemmelsen af, at han ikke alene har fingrene i en meget varm grød, men også er på jagt efter spøgelser.

Jo længere, Beir trænger ned i sagen, jo stærkere bliver følelsen af, at hans overordnede helst vil have, han tager den lidt med ro. Det vil statsministeren også. Beir har fornemmelsen af, at der ikke spilles med åbne kort. Selv hans mest betroede kollega synes at skjule et eller andet.

Bogen foregår i højt tempo frem til en meget dramatisk afslutning. Uden kendskab til norsk filmindustri vil jeg mene, at her er manuskript til en ny storfilm - sådan hen i retningen af "Sjakalen" - filmatiseringen af Frederic Forsyths fremragende thriller.

"Korset" er tæt på i kvalitet. En forrygende spændingsroman. Prisen for bogen er, at du mister din nattesøvn. Romanen er for omfangsrig til, at den læses på en dag, selv om man har lyst. Natten må tages med. Men bogen er det værd.