Bogkassen anbefaler: Christiansborg præget af ramasjang-politikere

Det er en lang rejse med ophold på mange stationer, og det er lykkedes Bendt Bendtsen at skrive en dejlig bog om denne tur. Bogen er stærkt præget af sin forfatter. I det politiske liv erkendte man, at Bendt Bendtsen var til at regne med, et ordentligt menneske. Sådan opfører han sig også i denne bog. Men nobel uden at være bange. De voldsomme konflikter, der hører sig til i det politiske liv - og som ikke mindst Det Konservative Folkeparti har været ramt af - går han ikke uden om.

Det sker i erindringsbogen "Fra bondedreng til vicestatsminister", hvor Bendt Bendtsen åbenhjertigt fortæller om et liv med masser af oplevelser og med store udfordringer - både på det professionelle og det private plan. Opvækst og uddannelse i landbruget, uddannelse som politibetjent og en årelang indsats i kriminalpolitiet - lokalpolitisk arbejde på Fyn - og fra 1994 i Folketinget for Det Konservative Folkeparti.

Så håndfast beskriver den tidligere konservative leder, Bendt Bentsen udviklingen i dansk politik de senere år. Politisk cirkus for at få personlig opmærksomhed. Mindre loyalt og fortroligt samarbejde for at skabe resultater.

Han er født i 1954 - og han nåede at være barn, inden dansk landbrug totalt skiftede karakter. Der var hjemmebagt franskbrød og friske landæg fra egne høns i den tid. Fodboldmål på marken - og desuden hårdt arbejde sammen med brødrene - og med far. Også ungdomsårene på landbrugsskolen og som værnepligtig i Livgarden og senere som elev på politiskolen skildres udførligt, muntert og tankevækkende. Det samme gør familielivet. Men naturligvis fylder den politiske del mere end noget andet i bogen. Og to afsnit er særdeles interessante.

"Fra bondesøn til vicestatsminister" er en rigtig erindringsbog. På den måde, at selv om forfatteren først og fremmest er kendt som politiker, gør han meget ud af at skrive om sit liv - også uden for politik. Barndommen på Østergaard på Fyn fylder meget, heldigvis, for beretningen giver et herligt billede af den tid, Bendt Bentsen voksede op i.

I en periode var forholdene i den konservative folketingsgruppe så dårlige, at Bendt Bendtsen seriøst overvejede at forlade politik. Han holdt ud - og accepterede i 2000 at overtage ledelsen - hvis han havde hele folketingsgruppens opbakning. Den fik han. Ingen orkede mere krig. Men det var tæt på, at partiet var afgået ved døden i den periode. Bent Bendtsen skriver:

Og Bendt Bendtsen lægger ikke skjul på, at Hans Engell sad bag gardinet og styrede en stor del af denne beskidte kampagne. Bentsen nævner også, at efter Engell blev chefredaktør på Ekstra Bladet, var denne avis i en periode konstant på nakken af Bendt Bentsen som konservativ formand. Forfølgelsen holdt først op, da bladet "Mandag Morgen" bragte en artikel om forfølgelsen.

Gamle sure mænd

Den tidligere partiformand indleder sine erindringer med at fortælle om den dag, han for første gang kom til Amalienborg for at blive præsenteret som minister for Dronning Margrethe. Han skriver:

"Nu var det spændende, hvor længe denne regering ville holde. Det kunne være måneder. Det kunne være år. Sikkerhed i ansættelsen for en minister er som at være træner i superligaen."

Men samtidigt vidste han, at den dag, det gik den modsatte vej, ville han forlade Christiansborg. Han skriver:

"Jeg har set for mange gamle, sure mænd på Christiansborg efterhånden. Og jeg vidste, at hvis jeg fik lov at køre med bussen nogle år og bestemme, hvor vi skulle hen, så kunne jeg ikke bagefter sætte mig ned og se, at andre kørte en anden vej. Så foretrækker jeg at gå og prøve noget andet. Man skal ikke sidde som en sur, gammel mand, det er livet for kort til."

Så vidt Bendt Bendtsen. Denne anmelder tør derimod roligt at skrive, at livet er langt nok til at læse Bendt Bendtsens bog. Den er tiden værd.