Bogkassen: Uforpligtende men morsom engelsk roman

Bøger: "Du må aldrig glemme mig" er titlen på skotske Mhairi McFarlanes seneste roman. Den er en fornøjelse. Der er ikke tale om stor, dybsindig litteratur, men om en uforpligtende, morsom fortælling. Rigtig ferielæsning.

Vi møder Georgina Horspools i en uge, hvor alt går galt. Hun bliver fyret fra sit job på den mest elendige restaurant i Sheffield. For at komme sig over fyringen tager Georgina på uanmeldt besøg hos kæresten, der er en halvkendt standup-komiker. Hun finder ham i sengen med en anden og vælger at slå op, og styrter så byen rundt for at finde et nyt job. Det lykkes.

Og så viser det sig, at den nye chef er hendes gamle skolekæreste, hendes livs kærlighed - dengang. Hun har ikke set ham siden skolens afslutningsfest.