Bogkassen: Kendsgerninger om D-dag

Det er historiens hidtil største militære operation. Der deltog næsten 200.000 allierede soldater i operationen. Næsten 5000 skibe var med, deriblandt store flådestyrker med kraftige slagskibe, som bombarderede de tyske stillinger på kysten. Mere end 11.000 fly sikrede de allierede stor overlegenhed i luften - og bombede tyske stillinger. Næsten 20.000 køretøjer blev sat i land på kysten.

Invasionen indledtes et kvarter efter midnat, da faldskærmstropper fra 82. og 101. amerikanske luftbårne divisioner sprang ud over Normandiet. Fem minutter senere - og et halvt hundrede kilometer væk - sprang udvalgte folk fra briternes 6. Luftbårne Division ud for at være stifindere for senere nedkastninger af faldskærmstropper.

Selve invasionen på kysten begyndte kl. 6.30 efter et voldsomt bombardement af de tyske stillinger. Bombardementet havde dog ikke den lammende virkning på det tyske forvar, som de allierede havde håbet. Derfor mødte navnlig de amerikanske landgangsstyrker i første bølge overordentlig hård modstand.