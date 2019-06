Bøger: Den står fortsat på højt tempo i Nis Jakobs thrillerserie med den tidligere politikommissær Wolf solidt placeret i begivenhedernes blodige centrum. "1000 piskeslag" tager tråden op fra det foregående bind, "Den døde russer", og der lægges hårdt ud i Krakow, hvor Wolfs russiske samarbejdspartner, Inessa, er fanget af en psykopat, der vil gøre hende til offer i en snuff-film.

Efter denne første episode krydsklippes der til en række andre besværlige og farlige sager, hvor Wolf bevæger sig ubesværet mellem Danmark, Saudi-Arabien, Polen, Rusland og Frankrig.

Terminalt syg af en hjernetumor er der ingen grænser for, hvad han er villig til at kaste sig ud i. Som læser er man konstant godt underholdt, hvis man er til stof, hvor det er effektive håndvåben, der sætter dagsordenen, og den eneste grænse, der er for Nis Jakobs episodiske litterære metode, er vel kun Wolfs helbred. Et kvalificeret gæt er, at det vil holde til mere, end man normalt forventer af en kræftsyg.

Nis Jakob: "1000 piskeslag". 339 sider. Jakobs Press, er udkommet 4 af 6 stjerner