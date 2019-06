Bøger: Efter en lidt faldende formkurve er tidligere journalist, men nu forfatter på fuld tid Lone Theils med "Savnet" tilbage i bedste krimi-storform. Allerede inden bogen havner i boghandlen, har den haft imponerende 13.000 lyttere eller e-bogslæsere. Det er sket i samarbejde med onlinetjenesten Mofibo, og den måde at lancere bøger på har fremtiden for sig.

Geografisk befinder vi os i Nordvestjylland, og serietitlen "Hjemvendt 1" angiver ikke kun, der er mere i vente fra den del af landet, vi befinder os også et sted, Lone Theils har et særligt forhold til. Det er med til, at handlingen, der udfolder sig i omegnen af Holstebro, har sin autentisk lokalkolorit.

Begivenhedsforløbet er startet 10 år før romanens nutidsplan. Under en tur til Hjerl Hede forsvandt en families ældste datter, Mille, sporløst. Det var politiassistent Signe Brasks første sag, og lige siden har den hjemsøgt hende. I årene efter har hun på årsdagen for den traumatiske begivenhed besøgt den lille familie for at bedyre, at sagen ikke er lagt på hylden.

Til Signes store overraskelse dukker Mille nu som 20-årig pludseligt op, og hun genforenes med familien. En lykkelig afslutning på en sag, der har plaget Signe og familien, eller er den nu så oplagt og lykkelig endda?

Der er hurtigt små tegn på, at tingene er mere komplicerede og gruopvækkende end først antaget. Hvordan det nærmere hænger sammen skal naturligvis ikke røbes, kun så meget, at Lone Theils yderst raffineret udfolder en barsk og kvalmende historie. Med Signe Brask ved roret har hun også fat i en hovedperson, man glæder sig til at få uddybet i kommende bind. Lone Theils: "Savnet. Hjemvendt 1". 320 sider. People's Press, er udkommet 5 af 6 stjerner