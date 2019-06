Bøger: Det er længe siden, at familien var en entydig størrelse. Dengang mor var klar med bollerne, når poderne kom fra skole, og far dukkede op med sin mappe, når middagen var klar. Det billede er som bekendt ændret. Regnbuefamilierne har holdt deres indtog.

Det er netop en sådan familie, man møder i Kristina Nya Glaffeys nye roman med titlen "Fuck mor og Busser". Den er opfølgningen på to tidligere bøger med samme personer. Mor og Busser, som er en kvinde, var engang kærester, og de fik med hjælp af en donor datteren Emma og hendes tvillingesøster. De to voksne blev skilt, men da vi møder dem i denne roman, er de stadig tæt på hinanden, hvilket ikke gør udfordringerne mindre for tvillingerne, som nu er et par rebelske teenagere.

De to unge har aftalt, at de gør fælles front mod mor og Busser. De vil ikke på højskole for at få "udvidet deres horisont". De normer, som "middelklasselebbeligaen" står for, fylder dem med afsky. Der opstår en regulær skyttegravskrig mellem parterne. Og det er især Emma, der kaster granaterne. Tvillingesøsteren, som er romanens fortæller, er mere tilbageholdende.

Det er slående, i hvor høj grad Busser og Emma ligner hinanden, hvilket moren også har spottet.

Det bliver tydeligt, at pagten mellem de to søstre ikke er holdbar. Et stridspunkt er, om de skal opsøge deres donorfar. Det er Emma stærkt imod i modsætning til søsteren: "Men Emma siger, at hun ikke gider sidde og drikke caffe latte med fem mennesker, hun tilfældigvis deler halvtreds procent af sit genmateriale med, for hendes skyld kunne vi lige så godt tage i Zoologisk Have og drikke kaffe inde i abegrotten".

Men fortælleren foretrækker trods alt at blive i skyttegraven: "for der er kun plads til to ovre i hendes og mors skyttegrav, så jeg kan passende blive i min og Emmas". Krigen synes endeløs og fortsætter på en fælles rejse til Brasilien.

De to søstre langer ud efter mangt og meget. Ud over mor og Busser er de ude efter politikerne på rådhuset, politiet, Erdogan, Forfatterskolen, Trump, Noma og generelt det system, "som hjernevasker småborgerne". Men først og fremmest rammer deres hån, og især Emmas, den ældre generations konformitet og hykleri. Og den hån fremføres i et sprog, et rablende parlando, som fint matcher indholdssiden.

Det er et generationsopgør, man som læser er vidne til. Selvfølgelig sat på spidsen ved det kunstneriske greb. Men Kristina Nya Glaffey tegner også et billede af det samfund, som skyttegravskrigen udspiller sig i. Og det gør hun godt. Det er alt i alt en god roman. Kristina Nya Glaffey: "Fuck mor og Busser". 122 sider. Gyldendal, er udkommet 4 af 6 stjerner