Børnechef om plakatpåbud til børnepassere: Ministerium sagde nej til at lade dagplejeplakat hænge

Børnechefen i Kolding Kommune, Merete Lund Westergaard, fortæller, at man fra kommunens side allerede i april spurgte Børne- og Socialministeriet, om det var i orden, at man i private pasningsordninger har den populære "dagpleje-plakat" hængende. Det må man ikke, lød det fra ministeriet. Arkivfoto: Søren Gylling

Kolding Kommunes børnechef fortæller, at man i foråret spurgte Børne- og Socialministeriet, om den omdiskuterede plakat med overskriften "dagplejeren" måtte hænge i de private pasningsordninger. Svaret var et blankt nej.

Kolding: At man i de private pasningsordninger i Kolding ikke må have en humoristisk plakat om børn med overskriften "dagplejeren" hængende, er ikke noget ansatte i Kolding Kommune har fundet på. Det forklarer kommunens børnechef Merete Lund Westergaard i forbindelse med den meget debat, som en mail fra den kommunale dagplejechef til alle private pasningsordninger i Kolding har skabt. I mailen, som blev sendt ud tirsdag, skriver dagplejechefen, at de lidt over 50 private børnepassere ikke må have dagpleje-plakaten, som kan købes i adskillige netbutikker, hængende. I mailen forklares det, at årsagen er, at de ifølge en ny lov fra årsskiftet ikke længere må omtale sig selv som dagplejere. - I april poppede denne sag op. I forbindelse med tilsyn med de private pasningsordninger opdagede vores ansatte, at der nogle få steder hang de her plakater. Det spørger vi ind til hos Børne- og Socialministeriet, og svaret fra ministeriet er, at man der mener, at det er en overtrædelse af reglerne at have plakaten hængende. Man må ikke have den hængende i rum, hvor der pågår pasning, fortæller børnechef Merete Lund Westergaard til JyskeVestkysten.

Private pasningsordninger Per 1. januar 2019 trådte der nye landsdækkende regler i kraft for de private pasningsordninger, og der kom blandt andet nye krav til kommunernes tilsyn med de private ordninger.

De private børnepassere må ikke længere kalde sig private dagplejere.

Der stilles også krav om, at ordene privat pasningsordning skal indgå i de private pasningsordningers domænenavne på nettet.

Vi skal tjekke dem Kan de ansatte, der fører tilsyn med de private pasningsordninger, ikke bare se gennem fingre med plakaterne? - Det er et godt spørgsmål. Vi er ude i områder, hvor man godt kan komme til at tænke, om vi er ude i overformynderi. Men vi står altså administrativt med det dilemma, at vi er pålagt at skulle tjekke de her ting, og vi kan ikke vende det blinde øje til i længden. Hvad sker der, hvis de dagplejere, der har dagpleje-plakaten hængende, ikke tager den ned? - Det har jeg ikke overvejet. Men alt kan løses med dialog, og det er ikke sådan, at vi har kæmpe sanktioner. Men hvad kan der ske, hvis nogle lader den hænge? - Så siger vi venligt til dem, at det må vi finde en anden løsning på.

Nyt orienteringsmøde Risikerer man at miste sin tilladelse til at drive privat pasningsordning? - Det vil jeg anse som meget restriktivt. Man har i dagplejeafdelingen valgt tirsdag at sende en mail ud til alle private pasningsordninger om at de skal overstrege overskriften på dagpleje-plakaten. Burde man have grebet sagen an på en anden måde? - Man kan bestemt overveje, om man kunne have gjort noget anderledes. Før de nye tilsynskrav blev indført 1. januar i år holdt vi et orienteringsmøde for de private pasningsordninger i efteråret 2018. Vi har besluttet at holde et orienteringsmøde en gang om året, og nogle gange egner sådan nogle møder sig måske bedre til, at man kan tage sådan en snak.