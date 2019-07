Børn skal lege mere - uden skærm

Debat: Det er sikkert helt rigtigt, at der ikke er evidens for, at skærmtid er dårligt for børn og unge. Evidens betyder nemlig, at der er gennemført videnskabelige og kontrollerede forsøg, eller at man entydigt kan se årsagssammenhænge sammenhænge ved at studere data.

Derfor er det også lidt hasarderet, når forskerne eller journalister som forleden i en artikel i avisen Danmark konkluderer, at forældre ikke skal være så bange for skærme, især fordi artiklen heller ikke forholder sig til, hvad skærmene bruges til.

Og jeg tror, det bliver svært at få evidens for sagen. Forleden spurgte jeg under et foredrag ca. 50 forældre og bedsteforældre, om de ville lade deres børn deltage i et tænkt forsøg, hvor deres øjestene enten skulle lege frit eller forhindres i at lege, så man kunne skabe evidens. Selvfølgelig var svaret helt entydigt nej, ligesom de heller ikke ville tillade deres børn at indgå i forsøg, hvor de skulle være fysisk inaktive, så man kan få evidens for, at det eventuelt er skadeligt. Derfor er man nødt til at gå baglæns og undersøge, om der er sammenhæng mellem børneadfærd og udvikling af styrker og svagheder.

Det har man gjort med legeforskningen. Forskellen mellem børns legetid i 1960'erne og nu er ca. 25 pct, som børn leger mindre end da jeg var barn - og her er computertid vel og mærke regnet med. I USA er den tid, børn shopper, steget med 168 pct. i samme tidsrum.

Legeforsker og professor Stuart Brown har foretaget videnskabelige analyser af en stor gruppe stærkt kriminelle menneskers historie og konkluderer, at det er kendetegnende for dem, at de havde en miserabel legehistorie. En hel masse forskning peger entydigt på, at legen udvikler børn socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt og neurologisk mm. Der er lige her, artiklen i avisen Danmark er misvisende. For hvad gør børn, når de ikke sidder ved en skærm? De gør jo ikke ingenting, og dyre- og menneskebørn har nærmest en naturlovmæssighed: De leger.

Og gennem legen forstår de, at verden udvikler de sig. Børn, der ikke leger, bliver amputerede som mennesker. Man kan så overveje, om mange af aktiviteterne, som børn bruger skærme til, er leg. Det er vanskeligt at svare entydigt på; men man kan antyde noget vigtigt.

I legen arbejder børn divergent. Det betyder, at det sjældent er enten-eller. Det betyder, at de selv skal finde på, hvad der skal ske, hvis man risikerer tomgang eller at legen går i stykker.

Det modsatte af divergens er konvergens. Her er der svar på alting - du skal bare finde de(t) rigtige. Derfor ligner mange (alle) spil i virkeligheden træning mere end leg. Derfor er spillene for de små gode til at træne sprog og andre færdigheder; men elendige til at opøve de vigtigste legefærdigheder.

Indtil man eventuelt finder evidens, er mit råd, at begrænse brugen af skærme og sørge for, at børn og unge får leget så meget, at de får styrket deres udvikling og gjort sig nogle erfaringer, som man ikke får sig andre steder.