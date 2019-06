Børn og unge skal genopdage naturen

Natur: Alt for mange børn og unge har for lidt berøring med naturen i dag. De har for eksempel aldrig tilberedt mad af vildt fra naturen, selv fanget en fisk eller været på fuglesafari.

Det vil Danmarks Jægerforbund gerne lave om på, og det sker nu med projektet "De Unge Naturformidlere", hvor man vil give børn og unge mulighed for at opleve naturen sammen med jævnaldrende naturformidlere.

- Det er ikke altid voksne, der er bedst til at kommunikere med børn og unge. Hvis vi skal have børn og unge mere ud i naturen, skal de kunne spejle sig i unge rollemodeller, der kan engagere og inspirere deres jævnaldrende med spændende naturoplevelser og smitte med deres nysgerrighed på, hvad naturen kan tilbyde, fortæller Rikke Laustsen, der er naturvejleder i Danmarks Jægerforbund.

Formålet med Danmarks Jægerforbunds nye projekt, som er støttet af Udlodningsmidler til Friluftsliv fra Friluftsrådet, er at hjælpe børn og unge til at genopdage naturen. De unge naturformidlere i alderen 16-23 år skal med udgangspunkt i deres lokalområde lave naturformidling for børn og unge i for eksempel børnehaver, skoler, klubber, SFO'er og andre ungdomsinstitutioner.

Formidle begejstring

Det har vist sig, at naturen skaber glæde, livskvalitet og sundhed, og flere forskere understreger, at det er vigtigt, at børn får en tættere tilknytning til naturen. Samtidig er det vigtigt at undgå, at børn og unge distancerer sig fra mere og mere fra naturen i det moderne samfund. En øget distance giver mindre forståelse for sammenhængen i naturen og dermed en mindre forståelse for betydningen af at beskytte den natur, vi har.

- Der er en stor styrke i, at naturformidling varetages af unge. Den viden, mange børn og unge har om naturen og ikke mindst den passion, de har, skal sættes i spil for at engagere den store gruppe, der endnu ikke har noget forhold til naturen. Andre børn og unge skal have muligheden for at blive lige så begejstrede for naturen, som de unge naturformidlere selv er, mener Rikke Laustsen.

Blandt de unge formidlere, som allerede står klar, er den 18-årige Magnus Møller Rasmussen fra Skanderborg. Han har altid haft en stor interesse for naturen og holder meget af at opholde sig i den, både som jæger, lystfisker og friluftsmenneske.

- Naturen har utallige oplevelser og muligheder at byde på, og det er vigtigt at få børn og unge ud i den. Desværre kan det godt virke lidt gammeldags og kikset for nogle unge at være i naturen, og derfor er det vigtigt, at værdierne bliver formidlet i aldersmæssig øjenhøjde, forklarer Magnus Møller Rasmussen om sin motivation til at gå med i projektet.

Frivillige unge

Projektet "De Unge Naturformidlere" er udsprunget af projektet "Bliv NaturligVis", som er et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund. Her har voksne frivillige fra de to grønne organisationer delt deres naturglæde og viden med børn og unge. I øjeblikket råder dette projekt over 150 frivillige over hele landet, som kan bestilles gratis af dagtilbud, skoler, SFO'er og fritidstilbud til børn og unge.

Naturvejleder Rikke Laustsen fortæller, at de naturaktiviteter, som de unge formidlere vil arbejde med, tager udgangspunkt i natur, jagt, fiskeri og friluftsliv. De kan for eksempel tilbyde spændende forløb omkring jagt og vildt, der munder ud i fælles madlavning omkring bålet. Eller invitere med på fisketur med hjemmelavede medestænger og sprællende orm. Det er individuelt, hvad de unge kan tilbyde af aktiviteter, og det aftales ved booking af et arrangement.

I Danmarks Jægerforbund glæder Norbert F.V. Ravnsbæk, der er hovedbestyrelsesmedlem og formand for Jæger- og Samfundsudvalget, sig over at kunne medvirke til at børn og unge får endnu flere muligheder for at opleve naturen:

- Vi er stolte af at have så engagerede unge mennesker, der af egen lyst og på frivillig basis vil dele deres passion for naturen med andre børn og unge. Andre børn og unge skal have muligheden for at blive lige så begejstrede for naturen, som de unge formidlere er, og vi er meget glade for at kunne understøtte dette arbejde med støtte fra Friluftsrådet, siger han.